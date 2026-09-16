Roban 50 mil pesos destinados al Grito de Independencia en Atlihuetzia, Tlaxcala

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Robo en Atlihuetzia delincuentes se llevan 50 mil pesos. Foto: Cuartoscuro

Un robo de 50 mil pesos en efectivo fue cometido en la Presidencia de Comunidad de Atlihuetzia, municipio de Yauhquemehcan, Tlaxcala. El dinero había sido recaudado entre habitantes y estaba destinado a los festejos patrios del 15 de septiembre.

¿Qué robaron de la Presidencia de Comunidad de Atlihuetzia?

Al ingresar y revisar las instalaciones, el presidente de comunidad detectó la ausencia de diversos objetos utilizados para las labores administrativas.

Sin embargo, el principal faltante fue el dinero en efectivo, cuyo monto aproximado asciende a 50 mil pesos.

Los recursos habían sido reunidos mediante la cooperación de habitantes de Atlihuetzia y estaban destinados exclusivamente a los festejos patrios programados para este 15 de septiembre.

🤬😡 ¡Adiós al festejo patrio! Delincuentes se llevan 50 mil pesos destinados al 15 de septiembre en Atlihuetziahttps://t.co/LzdzOcsKwG — NexosTXT (@TxtNexos) September 15, 2026

Policía de Tlaxcala acudió tras reporte al 911

Luego de descubrir el robo, la autoridad de la comunidad realizó el reporte correspondiente al 911.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al inmueble para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias.

Los agentes confirmaron que las puertas de acceso presentaban indicios de haber sido forzadas y que el inmueble había sido objeto de un robo durante la noche.

Presentarán denuncia por robo de dinero para Fiestas Patrias

El presidente de comunidad, Andrés N., acudió ante las autoridades ministeriales para presentar la denuncia correspondiente.

La denuncia permitirá iniciar las investigaciones para determinar cómo ocurrió el robo, identificar a los responsables y establecer el destino del dinero que había sido reunido por los habitantes para las celebraciones del 15 de septiembre en Atlihuetzia.

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