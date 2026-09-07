Video: auto es arrastrado por el agua y casi cae en excavación en Tlaxcala

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Automóvil casi cae en excavación tras lluvias en Huamantla. Foto: Pexels

Un automóvil fue arrastrado por la corriente de agua y quedó atrapado a un costado de una excavación ubicada sobre la calle Abasolo, en Huamantla, Tlaxcala.

¿Dónde ocurrió el incidente en Huamantla?

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce de las calles Abasolo y Juárez, donde la acumulación de agua generada por las precipitaciones complicó la circulación.

Las imágenes del lugar generaron inicialmente versiones sobre la posible formación de un socavón; sin embargo, autoridades municipales aclararon que el hundimiento corresponde a una excavación realizada previamente como parte de trabajos de rehabilitación del drenaje.

La calle Abasolo ya se encontraba intervenida antes de las lluvias, en el tramo comprendido entre Allende y Juárez, debido a trabajos relacionados con la infraestructura sanitaria.

🚨🌧️ #LosTitulares | Un automóvil fue arrastrado por la fuerte corriente de agua y estuvo a punto de caer en un hundimiento en las calles Abasolo y Juárez en Huamantla, Tlaxcala.



Se trata de una excavación por obras de drenaje y no de un nuevo socavón, sin embargo vecinos están… pic.twitter.com/ComEl76c6b — LosTitulares (@_LosTitulares) September 7, 2026

Lluvia aumenta el tamaño de excavación de drenaje

Orlando Rafael Castillo López, coordinador de Protección Civil de Huamantla, explicó que no se trató de la aparición de un nuevo socavón.

De acuerdo con el funcionario, los escurrimientos provocados por la lluvia llegaron hasta la excavación y generaron una acumulación importante de agua. La corriente aumentó las dimensiones de la zanja y complicó las condiciones de la vialidad.

El agua cubrió parte de la calle, mientras que la excavación quedó parcialmente inundada, lo que representó un riesgo para los vehículos que circulaban por el tramo.

Autoridades restringen paso en calle Abasolo

Personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Tránsito, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla (CAPAMH) y Servicios Públicos realizó recorridos en la zona.

Las autoridades llevaron a cabo labores para desalojar el agua y mantuvieron restringido el paso en el tramo afectado.

Habitantes cuestionan condiciones de la obra

Habitantes de la zona señalaron que la obra de rehabilitación del drenaje presenta deficiencias de señalización y cuestionaron su planeación.

También expresaron preocupación debido a que las lluvias reblandecieron la tierra alrededor de la excavación y consideraron que existe riesgo de nuevos hundimientos.

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