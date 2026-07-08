Entrevista | Amnistía Internacional exige investigar asesinato de Roxana Guzmán con enfoque en libertad de expresión

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En entrevista para el noticiero “A las nueve en Uno”, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que el asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ocurrido en Veracruz, debe ser investigado con una línea relacionada con su labor periodística y con la obligación de encontrar a los responsables materiales e intelectuales.

Olivares Ferreto advirtió que Veracruz continúa como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo y afirmó que el caso de Roxana Guzmán evidencia los riesgos que enfrentan comunicadores que trabajan fuera de los grandes centros urbanos y que documentan temas de alto impacto social.

La representante de Amnistía Internacional también cuestionó las fallas del Estado mexicano en la protección a periodistas y defensoras de derechos humanos, al señalar que el mecanismo federal de protección se encuentra rebasado y requiere mayores recursos, personal y una política integral de prevención.

Finalmente, hizo un llamado a garantizar condiciones de seguridad para quienes ejercen el periodismo y recordó que la protección de los comunicadores es una responsabilidad del Estado para preservar el derecho de la sociedad a estar informada.

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