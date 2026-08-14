Terror a bordo: pasajero ataca al chofer y autobús sigue avanzando sin conductor en Veracruz

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En Veracruz, un sujeto atacó a un chofer del transporte. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Momentos de terror vivieron usuarios de una unidad de transporte público en Chocamán, Veracruz, luego de que un sujeto atacara al chofer y provocara que el autobús comenzara a avanzar mientras ambos continuaban forcejeando.

Fuerte video en Veracruz

El video fue compartido por diversas cuentas, entre ellas @MrElDiablo8, y muestra el momento de la agresión. En las imágenes se observa al sujeto abordar la unidad y pagar su pasaje. Hasta ese momento, todo parecía transcurrir con normalidad.

Pasajero ataca al chofer de un autobús en movimiento |



Un hombre agredió con una herramienta al conductor mientras la unidad cubría la ruta Tetla–Córdoba, Veracruz.



Durante el ataque, el autobús continuó avanzando sin nadie al volante.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/iLOIZdEktw — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 14, 2026

El chofer extendió la mano para entregarle el recibo, pero el pasajero no lo tomó. Instantes después, el hombre comenzó a golpearlo con una herramienta conocida como matraca.

El conductor recibió, al menos, un par de golpes y se levantó para intentar defenderse. Durante el forcejeo, el freno de la unidad fue liberado y el autobús comenzó a avanzar, situación que provocó momentos de pánico entre los pasajeros.

El agresor se percató de que el vehículo estaba en movimiento y regresó para colocarlo en punto muerto. Una vez que el autobús se detuvo, el sujeto escapó del lugar, mientras los usuarios permanecieron dentro de la unidad.

El incidente ocurrió el pasado 12 de agosto, antes del mediodía, aunque el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante las últimas horas.

Hasta el momento, en el material difundido no se observa un motivo aparente que explique por qué comenzó la agresión contra el conductor en Chocamán, Veracruz.

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