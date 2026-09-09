Agricultores de Zacatecas bloquean caseta de Osiris para exigir mejoras para el campo 

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Agricultores llegan a caseta de Osiris, hay falta de apoyos. Foto: Omar Hernández

Agricultores de Zacatecas tomaron este miércoles la caseta de cobro de Osiris, ubicada en el municipio de Guadalupe, como parte de la jornada nacional de protestas para exigir apoyos federales, precios justos para las cosechas, protección al grano nacional y soluciones a los problemas de agua y seguridad.

Los productores bloquearon la carretera federal 45-D, que comunica a Zacatecas con Aguascalientes. Los manifestantes permitieron el paso de vehículos cada 15 o 20 minutos, lo que provocó largas filas en la zona.

¿Por qué protestan los agricultores de Zacatecas?

Los productores señalaron que uno de los principales motivos de la protesta son las importaciones de productos agrícolas, que, aseguran, han afectado el valor de sus cosechas.

Karina López, productora agrícola de Zacatecas, explicó que las movilizaciones se realizan de manera simultánea en distintos estados, aunque cada entidad tiene demandas particulares.

“El tema que traemos aquí es el tema de las importaciones que se están haciendo sin medida. El tema de ajo chino y en general con todos los productos que nos están dando, nos están llevando literalmente al colapso porque nuestras cosechas no están valiendo”.

Además de los precios de los productos agrícolas, los manifestantes demandan el cumplimiento de apoyos federales.

Agricultores llegan en tractores a la caseta de Osiris

Los campesinos se movilizaron en caravana de tractores y remolques, en los que transportaron distintas herramientas utilizadas para las actividades agrícolas.

Una vez en la caseta de Osiris, los productores mantuvieron la protesta y señalaron que permanecerán en el lugar hasta conocer los acuerdos alcanzados a nivel nacional.

La movilización forma parte de una jornada que también contempla acciones de productores en entidades como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Querétaro.

Protesta genera filas de vehículos en la carretera 45-D

El bloqueo parcial de la carretera federal 45-D generó afectaciones a la circulación, principalmente para vehículos de carga.

Las filas estuvieron integradas en buena medida por tráileres que se dirigían hacia estados colindantes con Zacatecas.

Karina López calificó la movilización como una advertencia sobre la capacidad de organización de los productores.