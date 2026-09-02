Concluyen labores de remoción de escombros tras ataque con coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas

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Recolección de escombros en Ojocaliente, Zacatecas. Foto: Omar Hernández

Autoridades del Gobierno de Zacatecas anunciaron la culminación de las labores de limpieza y remoción de escombros en las inmediaciones de la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, tras el ataque perpetrado con un coche bomba la noche del domingo 30 de agosto.

La onda expansiva provocó severos daños en la infraestructura de la comandancia, unidades vehiculares oficiales y particulares, además de afectar viviendas y comercios aledaños.

Recolección de escombros tras explosión en Ojocaliente, Zacatecas

En el lugar, el Ejército Mexicano activó el Plan DN-III-E y se desplegó un operativo coordinado entre la Guardia Nacional, la Policía Estatal, Protección Civil del estado y municipio, así como las direcciones de Obras y Servicios Públicos local y estatal.

Las calles principales de Ojocaliente quedaron habilitadas para el tránsito y las actividades comenzaron a reanudarse. Sin embargo, el área de la comandancia continua bajo resguardo de las autoridades de seguridad.

Por su parte, el Gobierno del estado anunció la entrega de apoyos económicos y técnicos para la rehabilitación de las viviendas que resultaron dictaminadas con afectaciones.

Suspenden actividades tras ataque en Ojocaliente

Durante el operativo, se mantuvo la suspensión de clases en todos los niveles educativos y de actividades administrativas no esenciales en la presidencia municipal.

Ante la situación, el Ayuntamiento anunció la suspensión de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva, la cual se encontraba en sus inicios, impactando la economía de los vendedores ambulantes y operadores de juegos mecánicos que acababan de llegar.

Detienen a presunto implicado en ataque con explosivo en Ojocaliente, Zacatecas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas detuvieron a una persona que estaría relacionada con el ataque con explosivos que se registró el pasado fin de semana en el municipio de Ojocaliente, durante el inicio de la Feria Regional de la Tuna y de la Uva.

Mediante un video publicado en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno de Zacatecas, informó sobre la detención de una persona vinculada con el atentado del pasado domingo en Ojocaliente.

“A través del operativo de seguridad que se ha desplegado, la Secretaría de Seguridad Pública ha logrado ya la detención de uno de los presuntos implicados., informó el funcionario.

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