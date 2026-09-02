De minas a coches bomba: los artefactos usados en ataques en Zacatecas; van 10 en 2026

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Explosivos contra policías en Zacatecas; van 10 ataques en 2026. Foto: Cuartoscuro

Las agresiones con explosivos contra corporaciones de seguridad en Zacatecas han aumentado durante 2026, con 10 incidentes registrados en distintos municipios de la entidad, de los cuales siete tuvieron como objetivo instalaciones, elementos o unidades relacionadas con fuerzas de seguridad.

Artefactos usados en los ataques

Los hechos han involucrado distintos tipos de artefactos, entre ellos:

Vehículos con explosivos

Drones

Minas

Bultos con pólvora

Dispositivos de fabricación casera

El episodio más reciente ocurrió el 30 de agosto en Ojocaliente, donde la explosión de un vehículo frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal dejó 11 personas lesionadas y afectaciones en más de 40 inmuebles.

Explosivos en Zacatecas: así han ocurrido los ataques en 2026

Los registros reportados durante el año incluyen los siguientes hechos:

5 de marzo: Un artefacto explosivo detonó frente a la comandancia de la Policía Municipal de Luis Moya y dejó tres policías lesionados.

Un detonó frente a la comandancia de la Policía Municipal de y dejó tres policías lesionados. 9 de marzo: Una patrulla de la FRIZ pasó sobre un artefacto descrito como una “mina terrestre” en Pinos . La detonación no dejó agentes lesionados en Trinidad García de la Cadena . Una persona murió.

Una patrulla de la FRIZ pasó sobre un artefacto descrito como una en . La detonación no dejó agentes lesionados en . Una persona murió. 10 de abril: En Trinidad García de la Cadena, un grupo armado atacó la comandancia municipal, además del Juzgado Municipal, el Centro de Salud Mental y patrullas de la Policía Preventiva .

En Trinidad García de la Cadena, un grupo armado atacó la comandancia municipal, además del Juzgado Municipal, el Centro de Salud Mental y patrullas de la . 20 de mayo: En Trinidad García de la Cadena se registró otro enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados, además de bloqueos con vehículos incendiados.

En se registró otro enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados, además de bloqueos con vehículos incendiados. 30 de mayo: Policías estatales fueron emboscados en la comunidad de El Obraje, Pinos . Un agente murió y dos resultaron heridos.

Policías estatales fueron emboscados en la comunidad de . Un agente murió y dos resultaron heridos. 8 de junio: Una emboscada contra elementos de la FRIZ en Coecillo, Luis Moya , dejó dos policías muertos y otro lesionado.

Una emboscada contra elementos de la FRIZ en , dejó dos policías muertos y otro lesionado. 31 de julio: Un vehículo abandonado en Barranquillas, Luis Moya , contenía un artefacto explosivo que detonó durante la intervención policial. Un agente murió y dos resultaron heridos.

Un vehículo abandonado en , contenía un artefacto explosivo que detonó durante la intervención policial. Un agente murió y dos resultaron heridos. 27 de agosto: Se reportó un ataque con explosivos contra la comandancia policial de Luis Moya , con tres uniformados lesionados.

Se reportó un ataque con explosivos contra la comandancia policial de , con tres uniformados lesionados. 29 de agosto: una motocicleta cargada con explosivos detonó en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García . Un policía resultó gravemente herido y una civil quedó en estado crítico.

una motocicleta cargada con explosivos detonó en la carretera estatal 43, en los límites de . Un policía resultó gravemente herido y una civil quedó en estado crítico. 30 de agosto: un vehículo con explosivos estalló frente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ojocaliente, con 11 personas lesionadas y daños en más de 40 inmuebles.

🔴 Tras el atentado con explosivos del domingo 30 de agosto en Zacatecas, suman 17 ataques registrados entre 2024 y lo que va de 2026. pic.twitter.com/3nuBVfDaeu — Causa en Común (@causaencomun) September 1, 2026

Ataques contra policías en Zacatecas aumentan respecto a 2025

El registro de 2026 representa un incremento respecto de años anteriores. En 2025 se contabilizaron seis incidentes con explosivos, mientras que en 2024 se reportó uno.

Los municipios de Luis Moya, Pinos y Trinidad García de la Cadena concentran varios de los casos registrados durante el año. Los hechos de agosto también extendieron los ataques hacia Villa García y Ojocaliente.

Las agresiones ocurren mientras autoridades mantienen operativos contra grupos criminales en diferentes regiones de Zacatecas.

Operación Rastrillo en el Estado

Durante agosto, la Operación Rastrillo reportó detenciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales, aseguramiento de armas y vehículos, así como la localización y desmantelamiento de campamentos y laboratorios clandestinos.

Autoridades atribuyen la violencia en distintas regiones del estado a la disputa territorial entre organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con el Mayo Zambada y Los Cabrera.

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