Desaparecen dos hermanos estudiantes en Zacatecas; UAZ pide apoyo para localizar a Axel y Bayron Lara

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Buscan a Axel y Bayron, estudiantes desaparecidos en Zacatecas Foto: FGJE

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) expresó su preocupación por la desaparición de los hermanos Axel Josua Lara Loera, de 15 años, y Bayron Josue Lara Loera, de 13 años, quienes son estudiantes y fueron vistos por última vez el miércoles en la capital del estado.

Axel Josua es alumno de la Unidad Académica Preparatoria Plantel 4 de la UAZ, mientras que Bayron Josue estudia en la Secundaria 34.

Fiscalía de Zacatecas emite cédulas de búsqueda

Los adolescentes salieron de su domicilio alrededor de las 14:00 horas del miércoles 16 de septiembre y desde entonces se desconoce su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJE) emitió las cédulas de búsqueda de ambos adolescentes, ambas con fecha de denuncia del 16 de septiembre.

La institución solicitó a la población proporcionar cualquier información que pueda contribuir a encontrar a los hermanos.

¿Cómo identificar a Axel Josua Lara Loera?

De acuerdo con la cédula de búsqueda, Axel Josua Lara Loera, de 15 años, es originario de la capital de Zacatecas.

Sus características son:

Estatura: 1.62 metros

Complexión: delgada

Cabello: ondulado, mediano y castaño oscuro

Ojos: pequeños y cafés

Tez: blanca

Nariz: recta

Seña particular: un lunar junto al ojo izquierdo

Vestimenta al momento de su desaparición: playera negra, pants negro y tenis negros

¿Cómo identificar a Bayron Josue Lara Loera?

Bayron Josue Lara Loera, de 13 años, también es originario de la capital de Zacatecas.

La información de búsqueda indica que mide 1.40 metros y es de complexión delgada.

Sus características son:

Cabello: lacio, mediano y negro

Ojos: pequeños y cafés

Tez: morena

Nariz: recta

Vestimenta: sudadera roja y pants negro

¿Dónde reportar información sobre los hermanos desaparecidos?

La UAZ pidió el apoyo de la comunidad universitaria y de la sociedad zacatecana para aportar cualquier información que permita localizar a los adolescentes.

Cualquier dato puede ser reportado al 911 o directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, al número 492 288 6055, disponible las 24 horas.

La Universidad expresó su solidaridad con la familia y llamó a la población a mantenerse atenta para contribuir a la localización de Axel Josua y Bayron Josue Lara Loera.

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