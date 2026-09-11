Exhiben presunta “lista negra” que expone datos de periodistas y madres buscadoras en Zacatecas

GENERANDO AUDIO...

Activistas, madres buscadoras y periodistas de Zacatecas denunciaron la existencia de una lista que presuntamente identifica a personas consideradas “no gratas” para el Gobierno estatal y que contiene datos personales sensibles, como domicilios, placas vehiculares y supuestos cuadros clínicos.

Lista de Zacatecas expone datos personales

Uno de los afectados, el periodista Luis Chávez, relató que tuvo conocimiento de un documento incluido presuntamente en el quinto informe del gobernador, en el que aparecen periodistas y comunicadores señalados por ser críticos de la administración estatal.

“A mí me avisan que tienen en sus manos una lista en el informe, en el quinto informe del gobernador, y que ciertos personajes, principalmente los que nos dedicamos a la comunicación, periodistas, reporteros, comunicadores, teníamos impedido el paso por ser críticos”.

Chávez afirmó que algunos datos incluidos en el documento son ciertos, pero otros son falsos. Advirtió que la difusión de esa información también pone en riesgo a sus familiares.

“Me ponen que soy un tipo bipolar, que soy crítico; bueno, pues ese es mi trabajo como periodista”, señaló.

El listado incluye información que puede permitir identificar y ubicar a las personas señaladas, entre ella domicilios y placas de vehículos. También contiene referencias a supuestos problemas de salud.

Gobierno de Zacatecas pide investigar la lista

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, negó que la administración estatal sea responsable de elaborar el documento.

Sin embargo, reconoció que la lista existe al menos como un documento que circula en redes sociales y señaló que su difusión podría constituir un delito.

El funcionario informó que pidió a la Fiscalía de Zacatecas iniciar una investigación, incluso sin que exista una denuncia formal.

“Pedí que la Fiscalía iniciara la investigación, incluso si no hay denuncia, que lo hiciera casi casi de oficio”, declaró.

El documento señalado aparece impreso en hojas con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública, situación que generó cuestionamientos entre los afectados.

Periodistas y activistas exigen denuncias

La periodista Verónica Trujillo consideró que el uso del logotipo oficial debe ser investigado por las autoridades y cuestionó que el Gobierno únicamente se deslinde del documento.

“La lista tiene un logotipo y eso no es menor, el hecho de que tú también digas: ‘No, esto no es mío. Bueno, pues te obliga a que, así como le dices a la gente que por eso no procede y por eso David Monreal no reconoce, ¡denuncien!”. Verónica Trujillo, periodista

Los afectados comenzaron a analizar acciones legales y solicitaron que las autoridades investiguen tanto el origen del documento como la forma en que fueron obtenidos y difundidos los datos personales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.