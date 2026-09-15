Verónica Díaz es designada como coordinadora estatal de Morena en Zacatecas

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Vero Díaz tiene casi 30 años de trayectoria política. Foto: Cuartoscuro

La senadora Verónica Díaz fue designada como coordinadora de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Zacatecas.

El anunció lo realizó Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido guinda, quien además de dar una breve semblanza de la legisladora, recalcó que es miembro fundador del movimiento de la Cuarta Transformación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Asimismo, Díaz Robles rindió protesta bajo los principios de Morena y la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, actuar con honestidad y austeridad, además de coordinar las tareas de organización conferidas por el partido político en la entidad.

Presentación de Coordinadores Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional



Conoce a quien asumirá la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecashttps://t.co/YYYdEYrml2 — Morena (@PartidoMorenaMx) September 15, 2026

¿Quién es Verónica Díaz Robles?

Originaria de Fresnillo, Zacatecas, Verónica Díaz Robles es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo y cuenta con cerca de 30 años de trayectoria política social.

La ahora Coordinadora para la Transformación en Zacatecas “inició su participación política desde los 17 años” cuando comenzó a gestarse el movimiento denominado de Cuarta Transformación, donde ha participado en tareas de organización, formación de comités y trabajo territorial en la entidad.

“Ha sido asesora legislativa en el Senado de la República y también, desde el 2018, después del tiunfo democrático de nuestro movimiento, asumió el cargo como diputada local en la LXIII Legislatura en Zacatecas”, destacó Ariadna Montiel.

Fue delegada de programas del Bienestar en Zacatecas del 2018 al 2023. Un año después, fue electa como senadora “por el principio de mayoría relativa”.