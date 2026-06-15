Más de 2 mil escuelas siguen sin clases; magisterio de Zacatecas inicia tercera semana de protestas

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CNTE se instaló en Plaza de Armas desde el 3 de junio. Foto: Omar Hernández

La educación básica en Zacatecas se encuentra paralizada en la recta final del ciclo escolar. Tras dos semanas de protestas magisteriales, se mantiene el plantón en la Plaza de Armas de la capital y en alto total las actividades escolares en más de dos mil escuelas del estado.

Docentes agremiados a la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) mantienen las protestas en sincronía con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) en exigencia a la abrogación de la Ley del ISSTE de 2007, pues aseguran que el régimen jubilatorio actual condena a los nuevos maestros a retiros precarios.

Los maestros se instalaron en Plaza de Armas desde el pasado 3 de junio y continúan acampando en el lugar pese a las lluvias.

Docentes han realizado movilizaciones masivas

Durante estas dos semanas, los docentes han realizado movilizaciones masivas. Cerca de 20 mil participaron en la megamarcha estatal y varias comitivas zacatecanas viajaron a la Ciudad de México (CDMX) para sumarse a la huelga nacional.

Además, mantienen los bloqueos intermitentes en casetas de peaje, direcciones regionales y centros de desarrollo educativo del estado.

Como parte de las acciones de protesta, el miércoles 10 de junio los maestros tomaron las sucursales bancarias, paralizando la operación financiera de todos los bancos en la entidad.

A la afectación al sistema educativo estatal, se suma el paro laboral indefinido en 890 planteles por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del Estado de Zacatecas, (SITTEZ).

En este caso, los docentes mantienen las protestas desde el jueves 28 de mayo en exigencia al pago de la Hora 32 así como los retroactivos correspondientes.

Mientras que, docentes de la Sección 34 del SNTE mantienen el plantón en Plaza de Armas, los maestros de telesecundarias permanecen en la Secretaría de Educación de Zacatecas en donde aseguran que resistirán hasta que se resuelvan sus demandas.

Pese a ello, voceros del SNTE descartan que exista riesgo para la conclusión del ciclo escolar, pero advirtieron que las protestas continuarán en escalada hasta que se logren compromisos por parte de las autoridades.

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