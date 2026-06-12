Exhiben al alcalde de Villanueva ingiriendo alcohol en la sala de cabildo; responde que es “guerra sucia”

GENERANDO AUDIO...

Foto: Omar Hernández

Regidores del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) acusan al presidente municipal de Villanueva, Zacatecas, Rogelio González, de extracción morenista, de ingerir bebidas embriagantes, de manera frecuente, al interior de la Presidencia municipal.

Recientemente, lograron videograbar al alcalde y sus allegados cuando realizaban una fiesta con tamborazo y bebidas alcohólicas dentro del salón de Cabildo. Según los funcionarios, al percatarse de que se contaba con evidencia en su contra, el presidente ordenó la retención forzada de un regidor para obligarle a borrar los videos.

A pesar del intento de destrucción de pruebas, la evidencia gráfica pudo ser recuperada y posteriormente entregada a los peritos del Ministerio Público de la Fiscalía estatal como parte de la carpeta de investigación.

“Cuando ven que el regidor está grabando, lo que pasa es que los acompañantes del alcalde lo encierran y le piden que borre los videos y no lo dejan salir hasta que borre los videos. Esto aquí y en China, compañeros, pues es un, una privación ilegal de la libertad.” Néstor Santacruz, presidente Estatal del PRD Zacatecas

Los afectados interpusieron una denuncia formal por presunta privación ilegal de la libertad y, cuentan con medidas cautelares que le impiden al alcalde acudir a la Presidencia municipal.

“El alcalde no puede acercarse al Ayuntamiento porque tienen medidas de protección los, las víctimas. En este caso como son regidores, pues ellos, tienen que acudir a su función normal como regidores al interior del Cabildo y, quien no puede asistir al Ayuntamiento es el presidente municipal, Rogelio.” Néstor Santacruz, presidente Estatal del PRD Zacatecas

El acusado aceptó, públicamente, haber hecho uso de las instalaciones para un evento personal, sin embargo, acusa una guerra sucia en su contra.

“Y fuimos, acudimos, en honor a mi tío, Millo González, que por cierto fue muy buen presidente municipal y, en el tiempo que estuvimos ahí, la verdad no, no se hizo ningún daño al recinto. Además mi primo le pagó, eh, ese eh, esa eh, ese rato que, que estuvimos ahí al tamborazo. (…) Lo que sí me pareció muy mal y me dio mucho coraje es la verdad cómo se hicieron después otra clase de, de señalamientos, donde ellos, eh, decían que, que se retuvo a alguna o a algunas personas, cosa que es totalmente mentira. Esto es guerra sucia, esto es politiquería, esto es obrar de mala fe.” Rogelio González, presidente municipal de Villanueva

La dirigencia estatal del PRD informó que solicitó formalmente al Órgano de Control la suspensión temporal del alcalde de Villanueva mientras se deslindan responsabilidades.

“En la vía administrativa lo que te puedo adelantar es que de acuerdo al artículo 124 y 125 de la Ley General de Responsabilidades, pues ya se está trabajando también en la suspensión incluso del alcalde.” Néstor Santacruz, presidente Estatal del PRD Zacatecas

La situación en el municipio de Villanueva es compleja y, mientras se vive esta polémica, el municipio se enfrenta a una severa crisis de violencia e inseguridad regional, asechado por organizaciones delictivas con sede en el vecino estado de Jalisco.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.