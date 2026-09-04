Crimen organizado ofrece hasta 50 mil pesos a policías de Zacatecas

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Reportan intentos de sobornos a policías de Zacatecas. Foto: Uno TV

Las corporaciones de seguridad de Zacatecas se mantienen en alerta máxima ante los intentos del crimen organizado de ofrecer dinero a mandos policiacos municipales a cambio de permitir operaciones delictivas en sus demarcaciones.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, confirmó que directores de distintas corporaciones han recibido mensajes de presuntos integrantes de grupos criminales, quienes les ofrecen pagos mensuales de hasta 50 mil pesos para dejarlos operar.

Crimen organizado ofrece hasta 50 mil pesos a policías

El funcionario explicó que los mandos policiacos han recibido propuestas económicas y que algunos cuentan con capturas de pantalla de los mensajes enviados por los presuntos delincuentes.

¿Cuánto quieres? Te doy 25 mil pesos al mes, te doy 50 mil pesos al mes, déjame entrar, déjame hacer mis actividades.

De acuerdo con el secretario, los directores han rechazado estas propuestas y han informado a las autoridades sobre los intentos de cooptación. Asimismo, señaló que esta negativa ha derivado en agresiones contra corporaciones policiacas, por lo que las autoridades no descartan nuevos ataques.

Zacatecas refuerza vigilancia ante posibles ataques

Las autoridades estatales mantienen coordinación con Aguascalientes, debido a que se presume que el grupo delictivo relacionado con el atentado con un coche bomba habría establecido operaciones en esa entidad.

El secretario de Seguridad Pública aclaró que esto no implica responsabilizar a las autoridades de Aguascalientes, sino reconocer que el grupo criminal tendría presencia en zonas cercanas a los límites entre ambos estados.

Simplemente que aquí están y por eso están en la orilla, tratando de entrar y golpear a las policías municipales.

Mantienen patrullajes en Ojocaliente

Luego de las afectaciones registradas en una comandancia policiaca, las autoridades mantienen patrullajes constantes para evitar actos de rapiña en las viviendas afectadas. También fueron instalados filtros de vigilancia en los accesos carreteros a la cabecera municipal de Ojocaliente.

De este modo, las corporaciones de seguridad permanecen en alerta ante posibles nuevas agresiones y mantienen coordinación para responder ante cualquier intento del crimen organizado de ingresar a los municipios.

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