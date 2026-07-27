Aspirantes entregan pliego petitorio a la UNAM para exigir examen presencial

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Luego de la marcha realizada en Ciudad Universitaria, aspirantes, estudiantes, profesores y padres de familia entregaron un pliego petitorio a autoridades de la UNAM, en el que solicitan que el concurso de selección para ingreso a licenciatura vuelva a aplicarse únicamente de forma presencial.

La movilización se realizó en medio de los cuestionamientos al proceso de admisión y de las peticiones para que la Universidad garantice transparencia, justicia y equidad en el examen.

Tras recibir el documento, autoridades universitarias informaron a los manifestantes que la postura institucional se dará a conocer mediante un pronunciamiento público e invitaron a mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

Piden eliminar el examen en línea

Durante la entrega del documento, una de las alumnas leyó el contenido del pliego petitorio, en el que se solicita a la Universidad modificar el mecanismo de aplicación de futuros procesos de ingreso.

“Se solicita que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad social, determine que el concurso de selección de ingresos a nivel licenciatura se efectúe de manera única y exclusivamente presencial en todas las convocatorias futuras, con la finalidad de asegurar la equidad en las condiciones de aplicación, erradicar imponderables tecnológicos ajenos al sustentante y brindar certeza sobre la transparencia del proceso”, leyó la aspirante.

Argumentan brecha digital con datos del Inegi

Los manifestantes sostuvieron que la aplicación exclusivamente digital no refleja las condiciones tecnológicas del país y citaron cifras del Inegi para respaldar su petición. “La exigencia de la evaluación exclusivamente digital o en línea contraviene la realidad social de México”.

De acuerdo con el documento, más del 55% de los hogares carece de una computadora, laptop o tableta con las características necesarias para presentar una evaluación con requerimientos técnicos complejos.

También señalaron que 21.7% de los hogares no tiene acceso a internet, situación que, afirmaron, se acentúa en zonas rurales y en estados del sur del país.

“El acceso preponderante a la red en sectores populares se da vía telefónica móvil con esquemas de prepago, los cuales resultan insuficientes para cumplir con los estándares de estabilidad exigidos en un examen a distancia”, se leyó.

Citan fundamentos constitucionales

Como parte de su solicitud, los aspirantes invocaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos el artículo 1, sobre la prohibición de toda forma de discriminación por condición social o económica; el artículo 3, relacionado con el derecho a la educación superior y la autonomía universitaria, y el artículo 8, referente al derecho de petición.

Los manifestantes reiteraron que buscan que la Universidad garantice condiciones de igualdad para todos los aspirantes y solicitaron que el examen de admisión vuelva a realizarse exclusivamente de forma presencial en las próximas convocatorias.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.