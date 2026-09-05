¿El aceite de romero es saludables? Conoce lo que revelan los estudios

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El romero necesita de más investigación sobre los humanos. Foto: Shutterstock

El romero es un arbusto que es conocido por sus propiedades aromáticas, pero sus aceites que contienen los componentes principales de la planta pueden ser beneficiosos para la salud, te decimos algunos de ellos.

En un artículo publicado en 2026 en Iranian Journal of Basic Medical Sciences, analizó estudios realizados entre 2020 y 2025 sobre esta planta y algunos de sus principales componentes.

Alzheimer y déficits de aprendizaje y memoria

El romero ha sido estudiado por sus posibles efectos sobre la memoria y otras funciones cognitivas, particularmente en investigaciones relacionadas con la enfermedad de Alzheimer.

Las investigaciones realizadas en laboratorio mostraron que los extractos de romero tenían la capacidad para inhibir la acetilcolinesterasa (AChE), que es una sustancia química del sistema nervioso que permite la comunicación entre las neuronas y otras células del cuerpo y que participa en procesos como el aprendizaje y la memoria.

También se observaron efectos protectores en células neuronales expuestas a beta-amiloide, una proteína que en deficiencia es asociada con la enfermedad de Alzheimer.

En modelos animales, los extractos de hojas de romero mejoraron algunas pruebas de memoria y aumentaron los niveles de BDNF, una proteína relacionada con la función y plasticidad de las neuronas.

Estos resultados también se han observado con el aceite de romero y algunos de sus compuestos, que mostraron efectos neuroprotectores en diferentes modelos experimentales. Sin embargo, se trata principalmente de resultados obtenidos en laboratorio y en animales, por lo que no significa que el romero pueda prevenir o tratar el Alzheimer en personas.

Ansiedad, depresión, epilepsia y dolor

La investigación sobre el romero también ha explorado sus posibles efectos sobre la ansiedad, depresión, epilepsia y dolor. De acuerdo con la revisión, algunos de estos efectos podrían estar relacionados con la interacción de sus componentes con neurotransmisores como la acetilcolina, serotonina y dopamina, además de su posible acción sobre el estrés oxidativo y la inflamación.

En estudios realizados con personas, se han reportado resultados en los que la aromaterapia o suplementación con romero se relacionaron con una disminución de síntomas de ansiedad y depresión en algunos grupos, además de una reducción de la ansiedad antes de procedimientos quirúrgicos. Por otro lado, investigaciones en animales han encontrado posibles efectos anticonvulsivos y analgésicos de algunos componentes de esta planta.

La actuación del romero en el cerebro

Los investigadores han identificado distintos mecanismos que podrían explicar los efectos observados. Entre ellos se encuentran la activación de sistemas antioxidantes y la reducción de procesos relacionados con la inflamación cerebral.

También se ha estudiado su posible relación con el aumento del BDNF, la neurogénesis y la plasticidad sináptica, procesos importantes para la comunicación entre las neuronas y funciones como el aprendizaje y la memoria.

Otros estudios han explorado si algunos componentes del romero pueden influir en procesos como la autofagia, la acumulación de proteínas asociadas con enfermedades neurodegenerativas y el metabolismo de la glucosa en el cerebro.

¿Qué falta por comprobar con los aceites esenciales de romero?

Aunque los resultados de laboratorio y en animales son prometedores, la revisión señala que todavía existen limitaciones importantes. Los estudios clínicos en humanos son pocos y, en varios casos, cuentan con muestras pequeñas o periodos de seguimiento cortos.

Por ello, todavía se necesitan más investigaciones para determinar si el romero produce estos beneficios en las personas, qué dosis serían adecuadas y cuál es su seguridad a largo plazo.

La evidencia disponible permite hablar de un posible efecto neuroprotector, pero no existe, hasta el momento, un tratamiento comprobado para el Alzheimer, la ansiedad, la depresión, la epilepsia o el dolor.

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