Portal 8/8 influye el horóscopo: estas son las predicciones para los 12 signos, según la Güera de las Estrellas

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La astróloga y tarotista Mary Carmen, mejor conocida como la Güera de las Estrellas, dio a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiaco con motivo del llamado portal 8/8.

Durante su participación en el noticiero “A las nueve en Uno”, aseguró que este periodo estará marcado por cambios personales, oportunidades económicas y decisiones importantes, aunque cada signo vivirá esta energía de manera diferente.

Las predicciones del horóscopo para el portal 8/8

Para Aries, la Güera de las Estrellas aseguró que comienza una etapa de crecimiento y renovación. “Te toca florecer, te toca volver a brillar y te toca terminar con el dolor”, afirmó al señalar que este signo dejaría atrás momentos complicados para abrirse a nuevas oportunidades.

En el caso de Tauro, la tarotista pronosticó una mejora en el aspecto económico. Según explicó, este signo dejará de enfrentar las dificultades financieras que lo han acompañado en los últimos meses. “Es el momento de dinero, de oportunidades… ya no vas a sufrir por el dinero”, comentó.

Respecto a Géminis, recomendó hacer una pausa para reflexionar y fortalecer las relaciones personales. “Este apagón te va a hacer detenerte para pensar… empezar a hacer mejores alianzas”, dijo al referirse a la energía que, desde su perspectiva, traerá este periodo.

Para Cáncer, aseguró que será uno de los signos más beneficiados por el portal 8/8. “Van a ser de los signos más empoderados en este momento”, expresó, al señalar que el universo les abrirá nuevas oportunidades.

La astróloga afirmó que Leo será uno de los signos con mayor fortuna durante esta etapa, debido a la relación simbólica con el llamado portal del León. “Son puros regalos para todos los leones… los caminos están abiertos”, aseguró.

En cuanto a Virgo, señaló que será momento de dejar atrás la culpa y tomar decisiones. “Es importante que dejes de victimizarte y que empieces a tomar verdadera acción”, recomendó durante su lectura.

Para Libra, la Güera de las Estrellas pronosticó una etapa de crecimiento luego de un año complicado. “Aquí se abren los cielos, el universo y los caminos de mucha alegría“, comentó, al explicar que este signo podría encontrar estabilidad si aprovecha las oportunidades que se presenten.

Sobre Escorpión, recordó que anteriormente había advertido un periodo difícil; sin embargo, aseguró que ahora inicia una etapa de renovación. “Es momento de darte este baño de energía, este baño de luz, este baño de conciencia”, afirmó.

En el caso de Sagitario, la tarotista aseguró que el amor cobrará protagonismo durante este ciclo. “El amor toca tu puerta, vienen cosas maravillosas”, expresó al hablar de este signo.

Para Capricornio, pronosticó un periodo favorable para concretar alianzas, negocios y proyectos importantes. “Es una carta de alianzas, de negocios, de proyectos… haces compromisos bastante formales”, explicó.

Respecto a Acuario, advirtió que será uno de los signos que más sentirá los efectos del eclipse y recomendó adaptarse a los cambios. “Deja el miedo, acomódate al cambio… deja de quejarte y mejor acomódate al cambio”, señaló.

Finalmente, para Piscis, aseguró que este signo enfrentará una prueba relacionada con experiencias del pasado. “Estás a punto de salir del karma de dos años, pero que este apagón no te regrese a cometer los mismos errores”, concluyó.

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