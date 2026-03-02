Cómo hacer tortitas de atún jugosas y firmes para Cuaresma 2026; receta paso a paso
Las tortitas de atún son una de las recetas estrella durante la Cuaresma 2026 en México, son económicas, fáciles de preparar y perfectas para quienes buscan opciones sin carne roja, pero con buen aporte de proteína y grasas saludables.
Su consumo facilita una ingesta moderada de proteínas, omega 3 y micronutrientes, siempre que se combine con ingredientes frescos y se limite la cantidad de aceite utilizado en la preparación. Además, su textura suave por dentro y dorada por fuera las convierte en un platillo reconfortante que gusta a niños y adultos.
De origen casero y humilde, nacieron como una forma práctica de aprovechar el atún en conserva. Hoy son un clásico en los hogares mexicanos, acompañadas de ensalada fresca, arroz o incluso dentro de torta con pan.
Receta fácil de tortitas de atún paso a paso
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde entre 6 y 8 tortitas, ideal para 3 o 4 personas como plato principal.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún en aceite (aprox. 240 g escurrido)
- 2 huevos medianos
- 3 cucharadas de pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Aceite de oliva para freír
Cómo hacer tortitas de atún para Cuaresma 2026
- Escurre muy bien el atún y desmenúzalo en un bol grande.
- Agrega los huevos, el pan rallado, el ajo y el perejil. Salpimienta al gusto.
- Mezcla hasta obtener una masa homogénea y compacta. Si está muy líquida, añade un poco más de pan rallado.
- Divide en 6 a 8 porciones y forma tortitas de aproximadamente 2 cm de grosor, presionando bien.
- Calienta aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
- Fríe por tandas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén doradas.
- Coloca sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.
- Sirve calientes con ensalada, arroz o tu salsa favorita.
Si quieres una versión más ligera, puedes cocinarlas en freidora de aire durante 10 a 12 minutos a 180 °C, volteándolas a la mitad del tiempo.
¿Cómo lograr que las tortitas de atún queden jugosas y no se deshagan?
Uno de los problemas más comunes al preparar tortitas de atún es que se rompan al voltearlas o queden secas, ara evitarlo, toma en cuenta estos consejos:
- Escurre perfectamente el atún para evitar exceso de humedad.
- Usa la proporción correcta de huevo y pan rallado para dar firmeza.
- Compacta bien cada tortita antes de freír.
- No las manipules demasiado en la sartén.
- Fríe a fuego medio-alto para sellar rápidamente el exterior.
El equilibrio entre humedad y firmeza es la clave para que queden jugosas por dentro, pero firmes y crujientes por fuera.
