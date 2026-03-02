Cómo hacer tortitas de atún jugosas y firmes para Cuaresma 2026; receta paso a paso

GENERANDO AUDIO...

Cómo hacer unas deliciosas tortitas de atún. Foto: Getty Images

Las tortitas de atún son una de las recetas estrella durante la Cuaresma 2026 en México, son económicas, fáciles de preparar y perfectas para quienes buscan opciones sin carne roja, pero con buen aporte de proteína y grasas saludables.

Su consumo facilita una ingesta moderada de proteínas, omega 3 y micronutrientes, siempre que se combine con ingredientes frescos y se limite la cantidad de aceite utilizado en la preparación. Además, su textura suave por dentro y dorada por fuera las convierte en un platillo reconfortante que gusta a niños y adultos.

De origen casero y humilde, nacieron como una forma práctica de aprovechar el atún en conserva. Hoy son un clásico en los hogares mexicanos, acompañadas de ensalada fresca, arroz o incluso dentro de torta con pan.

Receta fácil de tortitas de atún paso a paso

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 6 y 8 tortitas, ideal para 3 o 4 personas como plato principal.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

2 latas de atún en aceite (aprox. 240 g escurrido)

2 huevos medianos

3 cucharadas de pan rallado

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil fresco picado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite de oliva para freír

Cómo hacer tortitas de atún para Cuaresma 2026

Escurre muy bien el atún y desmenúzalo en un bol grande.

Agrega los huevos, el pan rallado, el ajo y el perejil. Salpimienta al gusto.

Mezcla hasta obtener una masa homogénea y compacta. Si está muy líquida, añade un poco más de pan rallado.

Divide en 6 a 8 porciones y forma tortitas de aproximadamente 2 cm de grosor, presionando bien.

Calienta aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.

Fríe por tandas durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que estén doradas.

Coloca sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa.

Sirve calientes con ensalada, arroz o tu salsa favorita.

Si quieres una versión más ligera, puedes cocinarlas en freidora de aire durante 10 a 12 minutos a 180 °C, volteándolas a la mitad del tiempo.

@conamorkareng TORTITAS DE ATÚN. IDEA DE COMIDA FÁCIL Y BAJA EN CARBOHIDRATOS PARA MENÚ SEMANAL 🥘 📝 Tomen nota de esta tortitas de atún para cuando quieran algo fácil y rápido de comer. INGREDIENTES: 4 latas pequeñas de atún en agua, escurridas 1 zanahoria ¼ de cebolla ¼ de pimiento Cilantro picado, al gusto 2 huevos ¼ de taza de queso rallado ½ cucharadita de sal ½ cucharadita de ajo en polvo ½ cucharadita de paprika Aceite de aguacate u oliva extra virgen PROCEDIMIENTO: 1.- Hierve la zanahoria en trozos hasta que esté blanda, luego escúrrela y hazla puré. 2.- Pica la cebolla, el pimiento y el cilantro. 3.- Mezcla el atún escurrido con la zanahoria, las verduras, los huevos y el queso hasta integrar bien. 4.- Sazona la mezcla con sal, ajo en polvo y paprika, y remueve para distribuir bien los condimentos. 5.- Forma las tortitas con las manos engrasadas, compactándolas para retirar el exceso de líquido. 6.- Dora en un sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas por ambos lados. 7.- Sirve con arroz de coliflor, ensalada o mayonesa. . . #comidafacil #bajoencarbohidratos #comidasana #perdidadepesosaludable #recetasrapidas ♬ original sound – Karen

¿Cómo lograr que las tortitas de atún queden jugosas y no se deshagan?

Uno de los problemas más comunes al preparar tortitas de atún es que se rompan al voltearlas o queden secas, ara evitarlo, toma en cuenta estos consejos:

Escurre perfectamente el atún para evitar exceso de humedad.

Usa la proporción correcta de huevo y pan rallado para dar firmeza.

Compacta bien cada tortita antes de freír.

No las manipules demasiado en la sartén.

Fríe a fuego medio-alto para sellar rápidamente el exterior.

El equilibrio entre humedad y firmeza es la clave para que queden jugosas por dentro, pero firmes y crujientes por fuera.

