Aroma Curry: un viaje por los sabores de la India en la Roma

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Aroma Curry, restaurante en la Roma Foto: Especial

Probar comida de un país que nunca antes habíamos explorado puede ser todo un descubrimiento, especialmente cuando alrededor de ella existen ideas preconcebidas.

Eso fue parte de lo que encontramos en Aroma Curry, un restaurante ubicado en la colonia Roma que busca acercar la cocina india a los mexicanos desde sus sabores tradicionales, pero también desde una experiencia pensada para quienes llegan por primera vez.

Nuestra visita comenzó con una charla con Vijeet, uno de los dueños del restaurante, quien nos contó que él y su socio provienen del sector tecnológico y que la idea de abrir Aroma Curry nació precisamente de una necesidad personal, la de encontrar en México comida india que realmente les recordara a la de su país.

El proyecto dio inicio como un negocio pequeño y posteriormente llegó a su actual ubicación en Colima 268, donde además de los platillos tradicionales incorporaron una barra de bebidas y un espacio que busca hacer más cercana la experiencia.

Aroma Curry Foto: Especial

De acuerdo con Vijeet, uno de los objetivos principales es que quienes nunca han probado comida india puedan acercarse a ella sin miedo al picante o a no saber qué pedir.

Un menú para descubrir la comida india

Y justamente ahí está uno de los puntos interesantes de Aroma Curry, la comida india no significa necesariamente comer algo extremadamente picante.

En el restaurante los comensales pueden elegir diferentes niveles de intensidad, algo que Vijeet considera importante para quienes están teniendo su primer acercamiento con esta gastronomía.

Entre los platillos que probamos estuvo el Malai Chicken Tikka, pollo preparado en el tandoor, con una textura suave y sabores cremosos y especiados. También probamos el Stuffed Mushroom Tikka, champiñones rellenos que pasan igualmente por el horno tradicional.

Otro de los protagonistas fue el Chicken Tikka Masala, un platillo que puede tener un nivel de picante mayor y que concentra buena parte de los sabores que asociamos con la cocina india.

Sin embargo, si alguien no está acostumbrado al picante, Vijeet recomienda comenzar con el Butter Chicken, una preparación de sabor más suave y ligeramente dulce.

La comida se complementó con Dal Makhani, un platillo elaborado a base de legumbres, además de Basmati Rice, Butter Naan y Lacha Parantha.

Y fue precisamente con el naan donde encontramos una de las similitudes más interesantes con México. Para quienes estamos acostumbrados a comer con tortillas, este es un pan indio que funciona de una manera muy familiar, puede utilizarse para acompañar los currys, tomar parte de la preparación y llevarla directamente a la boca.

Aroma Curry Foto: Especial

Vijeet nos explicó que en la India es común colocar la comida al centro de la mesa para compartirla.

En lugar de que cada persona tenga necesariamente un plato completamente distinto, diferentes preparaciones pueden estar al alcance de todos, acompañadas de arroz y panes, esa dinámica hizo que la experiencia resultara mucho más cercana de lo que podríamos imaginar.

Una explosión de sabores

Aunque era nuestra primera vez probando comida india, algo que llamó nuestra atención fue precisamente la variedad de sabores.

Más que tratarse únicamente de picante, las preparaciones tienen diferentes capas que provienen de especias como cúrcuma, jengibre, ajo, comino y distintas mezclas de masalas.

Durante la comida también probamos las salsas y chutneys que acompañan algunos de los platillos, entre ellos los de tamarindo y menta. Estos pequeños acompañamientos cambian por completo cada bocado y permiten experimentar con diferentes combinaciones.

También hay una apuesta importante por la frescura, Vijeet nos explicó que en Aroma Curry preparan diariamente sus masalas de acuerdo con lo que esperan vender, en lugar de producir grandes cantidades para almacenarlas durante meses.

La intención, explicó, es conservar mejor los sabores y que los alimentos lleguen a la mesa lo más frescos posible.

Otro detalle que nos llamó la atención fue el hecho de que hacen su propio paneer, un queso muy utilizado en la cocina india.

Aroma Curry Foto: Especial

El restaurante decidió elaborarlo por cuenta propia después de no encontrar en México un producto que se acercara suficientemente al que buscaban. Para Vijeet, este tipo de detalles son importantes cuando se trata de conservar el sabor de las recetas.

También hay espacio para las bebidas

La experiencia no se queda únicamente en la comida, entre las bebidas que probamos estuvieron el Gulab Daiquiri y el Bombay Sour, dos opciones que llevan elementos relacionados con la cultura india al terreno de la coctelería.

El Gulab Daiquiri, por ejemplo, fue una de las bebidas que más llamó nuestra atención, tanto por su presentación como por el contraste de sabores.

La barra busca precisamente combinar elementos de la India con una propuesta más familiar para el público mexicano.

Para quienes prefieren opciones sin alcohol, también está el tradicional Mango Lassi, preparado con mango y yogurt, además de otras bebidas refrescantes de inspiración india.

Aroma Curry Foto: Especial

Y para cerrar la comida probamos Jalebi, un dulce tradicional que aporta un final completamente diferente al resto de la experiencia con un sabor dulce pero no empalagoso, fue la mejor forma de terminar la noche.

Una primera experiencia que deja ganas de volver

Quizá lo más interesante de nuestra visita a Aroma Curry fue llegar sin haber probado anteriormente comida de la India y salir con la sensación de que se trata de una gastronomía mucho más cercana de lo que podríamos pensar.

Personalmente, aunque no tenía una referencia previa para comparar los platillos con la cocina india tradicional, sí fue posible notar que existe una identidad muy marcada en los sabores y en la manera de combinar las preparaciones.

Además, encontrar similitudes como el uso del naan de una forma parecida a como utilizamos una tortilla en México ayuda a entender que, aunque se trate de cocinas de países muy distintos, también existen puntos de encuentro.

Aroma Curry apuesta justamente porque la comida india no sea vista como algo lejano o complicado, sino como una cocina que puede descubrirse poco a poco, eligiendo qué comer, con cuánto picante y de qué manera combinarlo.

Para alguien que nunca ha probado comida india, la experiencia puede ser un buen primer acercamiento.

Y si ya conoces esta gastronomía, la propuesta de Vijeet y su socio busca mantener presentes los sabores que ellos conocen de casa y ahora directamente en la Roma.

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