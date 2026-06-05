Botanas para el Mundial 2026: humus, un platillo para probar los sabores internacionales

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¡Aprende a preparar un rico hummus para el Mundial! | Foto: Profeco – IA

El Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá comienza el 11 de junio y ya se respira el ambiente mundialista; por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió cuatro recetas de botanas para acompañar los partidos de la justa mundialista. La tercera de ellas: una versión especial hummus que se puede hacer en 15 minutos.

A través de la edición mundialista de la Revista del Consumidor, la autoridad mexicana dio el paso a paso de esta receta, desde los ingredientes hasta la forma de preparación. El costo aproximado de esta botana es de $32.15 (MXN).

Ingredientes del hummus mundialista

La receta de hummus mundialista de la Profeco alcanza para seis porciones, por lo que se necesitan los siguientes ingredientes:

Un cuarto de taza de tahini

Un diente de ajo

Una taza de garbanzos cocidos

Un cuarto de taza de aceite de oliva

Jugo de dos limones

Sal y pimienta al gusto

Una cucharadita de paprika

Cuatro hielos

Tres cucharadas de agua helada

Un cuarto de taza de perejil picado

Aunque la preparación es sencilla y accesible económicamente, algunos ingredientes como el tahini pueden ser difíciles de encontrar, por lo que se recomienda conseguirlo con antelación.

Además de los ingredientes, la autoridad federal compartió la información nutrimental para que los usuarios tengan en cuenta los potenciales beneficios o perjuicios a la salud:

211.5 kilocalorías (kcal)

18.6 gramos (g) de grasa

4 g de proteína

9.1 g de carbohidratos

2.1 g de fibra

0 miligramos (mg) de colesterol

Fuente: Profeco

¿Cómo preparar el ceviche de pescado mundialista?

La receta del hummus mundialista consta en dos sencillos pasos, por lo que dicha botana por el Mundial 2026 se puede hacer en tan solo 15 minutos:

Licúa los garbanzos, el tahini, el aceite de oliva, el ajo, la sal, la pimienta, el jugo de limón, la paprika, el agua helada y el hielo hasta obtener una mezcla homogénea.

Vacía en un recipiente, decora con el perejil picado y acompaña con totopos o tostadas.

Todas las recetas compartidas por la Profeco son autoría de Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno Federal para el Mundial 2026.

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