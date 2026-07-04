¿Cómo reconocer una pizza napolitana auténtica? Estas son las claves y dónde probarla en CDMX

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El sabor italiano en CDMX. Foto: Jennifer Turrubiartes

Cuando se habla de pizza napolitana, no basta con que lleve mozzarella o se cocine en un horno de leña. Detrás de este platillo existe una tradición centenaria que establece reglas precisas sobre la preparación de la masa, el tiempo de fermentación, la cocción e incluso el tipo de ingredientes que pueden utilizarse; es por ello que esta clasificación no se encuentra en todos los restaurantes.

¿Dónde comer auténtica pizza napolitana en CDMX? ¿En dónde? Ardente Pizzería Napoletana

Ardente Pizzería Napoletana Dirección : Tonalá 144, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México

: Tonalá 144, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México ¿Cómo llegar? La manera más sencilla llegar a la estación del Metrobús Álvaro Obregón, caminar sobre la avenida con el mismo nombre y dar vuelta a la derecha en Tonalá

La manera más sencilla llegar a la estación del Metrobús Álvaro Obregón, caminar sobre la avenida con el mismo nombre y dar vuelta a la derecha en Tonalá Horario: lunes a miércoles de 13:00 a 23:00 horas, jueves a sábado de 13:00 a 00:00 horas y domingo de 13:00 a 21:00 horas

lunes a miércoles de 13:00 a 23:00 horas, jueves a sábado de 13:00 a 00:00 horas y domingo de 13:00 a 21:00 horas Tiempo de espera: 30 minutos

Con la apertura de una nueva sucursal en la colonia Roma Norte, la pizzería Ardente busca acercar esa tradición a más personas en la Ciudad de México. El restaurante, que desde 2015 apuesta por la auténtica pizza napolitana, fue la primera pizzería del país en obtener la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), organismo encargado de proteger la receta original nacida en Nápoles.

Foto: Ardente Pizzería

¿Qué hace auténtica a una pizza napolitana?

Foto: Jennifer Turrubiartes

De acuerdo con Ardente, a diferencia de otros estilos de pizza, la napolitana sigue un proceso muy específico. La masa únicamente se prepara con harina, agua, sal y levadura, sin añadir grasas o ingredientes extra, después pasa por una fermentación prolongada que le permite desarrollar una textura ligera y aireada.

Otro de los elementos indispensables es la cocción; pues cada pizza entra a un horno de leña que supera los 400 grados Celsius y permanece apenas unos segundos, suficiente para conseguir un borde inflado, ligeramente tostado y una base suave que conserva humedad en el centro.

También importa el origen de los ingredientes, productos como el jitomate San Marzano DOP, la mozzarella de búfala o el aceite de oliva extra virgen forman parte de una receta que busca respetar los sabores tradicionales italianos.

Así saben las pizzas que siguen la tradición napolitana en Ardente

Foto: Jennifer Turrubiartes

Uno de estos ejemplos es la Margherita Verace, considerada uno de los grandes clásicos de Italia. Al llegar a la mesa destaca por su borde aireado y ligeramente dorado, mientras la mozzarella se funde sobre el jitomate San Marzano DOP, cuya acidez natural se equilibra con el aroma fresco de la albahaca, la masa resulta ligera, con una textura elástica y un sutil sabor ahumado que deja el horno de leña.

Para quienes buscan algo distinto también están las llamadas pizzas blancas, una preparación tradicional que prescinde de la salsa de tomate para dar protagonismo a los quesos y al aceite de oliva.

La Quattro Formaggi (Bianca) reúne mozzarella, parmesano, gorgonzola y provolone ahumado sobre una base donde cada ingrediente encuentra su espacio. La mozzarella aporta cremosidad, el parmesano intensifica el sabor con notas salinas, mientras el gorgonzola ofrece un perfil más profundo que se equilibra con el toque ahumado del provolone. El ajo y la albahaca fresca terminan por aportar aromas herbales que hacen que cada bocado resulte diferente.

Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes Foto: Jennifer Turrubiartes

Otra opción es la Carbonara, una pizza de textura más cremosa gracias a su base de nata. El tocino añade notas ahumadas y saladas que contrastan con la suavidad de los champiñones laminados, mientras la pimienta negra aparece al final para aportar un ligero picor que redondea el conjunto sin dominar el resto de los sabores.

En 2025, Ardente fue incluida en el ranking 50 Top Pizza Latin America, donde ocupó el lugar número 12 de la región, y en 2026 volvió a aparecer entre las mejores pizzerías latinoamericanas

Además de las pizzas clásicas y las pizzas blancas, el menú se complementa con una selección de vinos italianos pensados para el maridaje y un café napolitano servido al estilo tradicional del sur de Italia, cerrando una experiencia que busca trasladar a los comensales un poco de la cultura gastronómica de Nápoles.

¿Cuánto cuesta comer en Ardente Pizzería Napoletana?

Foto: Ardente Pizzería

Disfrutar de una auténtica pizza napolitana en Ardente depende de la elección del menú, dos personas pueden comer por alrededor de 400 pesos, compartiendo una pizza y acompañándola con alguna bebida.

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