“Viernes Garnachero” rompe la dieta con las “Gorditas El Wero”

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La CDMX está llena de rincones donde la historia se cocina entre comal, masa y mucho sabor y hoy el “Viernes Garnachero” nos trae una parada obligada para los amantes de la buena garnacha, las “Gorditas El Wero”, un lugar que lleva 30 años rompiendo dietas y conquistando paladares.

Aquí manda don Arturo Hurtado “El Wero”, quien desde hace tres décadas se ha encargado de mantener viva esta tradición garnachera. El pasado 13 de mayo celebraron 30 años de estar llenando la panza y el corazón de la banda y se entiende por qué siguen siendo un clásico de la zona.

La magia está en la variedad, hay gorditas de chicharrón, requesón, suadero, papa con chorizo, pastor, frijol y muchas más. Pero lo mejor es que aquí puedes armar tu propia combinación y ponerle todo lo que se te antoje.

Y si vienes con hambre de campeón, hay que entrarle a las famosas:

La Rompe Dietas: chicharrón + suadero + quesillo

La Chida

La Loca

La Hawaiana

La Chingona

Cada una tiene su propio estilo y vienen cargadas para salir de aquí más que satisfecho.

Además, están a unos pasos del Ángel de la Independencia, así que ya saben, cuando gane la Selección Mexicana, el festejo puede ser con una gordita en la mano y el orgullo tricolor en el corazón.

Las “Gorditas El Wero” están afuera del Metro Sevilla, salida derecha.

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