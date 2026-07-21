Cómo preparar trufas de Oreo fáciles con solo tres ingredientes sin horno

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Si buscas un postre fácil, rápido y sin horno, las trufas de oreo son una excelente opción. Esta receta se ha vuelto popular en redes sociales porque solo requiere tres ingredientes, no necesita hornearse y está lista en unas horas.

Son ideales para una reunión, regalar o simplemente consentirte con un bocado dulce.

¿Cómo preparar trufas de oreo?

Ingredientes (12 a 15 trufas aproximadamente)

17 galletas Oreo

100 gramos de queso crema, a temperatura ambiente

200 gramos de chocolate para derretir (semiamargo, con leche o blanco)

Chispas de chocolate o granillo de chocolate, al gusto, para decorar

Procedimiento

Primero, tritura las 17 galletas Oreo hasta obtener un polvo fino, puedes hacerlo en un procesador de alimentos o colocarlas en una bolsa y aplastarlas con un rodillo. Coloca las galletas trituradas en un recipiente y añade los 100 gramos de queso crema. Mezcla hasta obtener una masa uniforme y fácil de manipular.

Con las manos forma bolitas del mismo tamaño y acomódalas sobre una charola o plato con papel encerado. lleva al refrigerador durante una hora para que tomen firmeza.

Mientras tanto, derrite el chocolate a baño María o en el microondas en intervalos de 20 segundos, moviendo entre cada uno para evitar que se queme.

Sumerge cada bolita en el chocolate derretido hasta cubrirla por completo, colócala nuevamente sobre la charola y, antes de que el chocolate se endurezca, decora con chispas de chocolate o el topping de tu preferencia.

Refrigera las trufas durante una hora más o hasta que la cobertura esté completamente firme.

Estas trufas de Oreo pueden servirse frías y conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante varios días. También puedes decorarlas con chocolate blanco, nueces picadas, coco rallado o sprinkles de colores para darles un toque diferente y sorprender a tus invitados.

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