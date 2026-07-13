Una torta más mexicana no existe: prepara esta receta con chile relleno: video

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La torta de chile relleno combina dos clásicos de la gastronomía mexicana, el chile poblano relleno de queso y el bolillo, el resultado es un antojito abundante y lleno de sabor que suele encontrarse en fondas, mercados y torterías del centro del país.

Aunque no hay un registro que señale el origen exacto de la torta de chile relleno, su historia está ligada a la evolución de la torta mexicana.

Desde finales del siglo XIX, las torterías comenzaron a ofrecer bolillos rellenos con distintos guisos y, con el paso del tiempo, el chile relleno de queso se convirtió en uno de los favoritos gracias a la combinación del capeado, el caldillo de jitomate y el pan recién horneado.

Ingredientes

2 chiles poblanos

Queso manchego al gusto

Harina de trigo

Aceite para freír

Para el caldillo

3 jitomates cocidos

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

Sal al gusto

Para el capeado

2 claras de huevo

2 yemas de huevo

Para armar la torta

1 bolillo

Crema al gusto

Queso rallado al gusto

¿Cómo preparar una torta de chile relleno?

Rellena los chiles

Limpia los chiles poblanos, retira las semillas y las venas. Después, rellénalos con suficiente queso manchego y resérvalos.

Prepara el caldillo

Coloca en la licuadora la media cebolla, los tres jitomates cocidos, los dos dientes de ajo y una pizca de sal. Licúa hasta obtener una salsa homogénea.

Haz el capeado

Bate las dos claras de huevo hasta obtener un punto de nieve firme. Incorpora las dos yemas y vuelve a batir suavemente hasta integrar la mezcla.

Fríe los chiles

Pasa cada chile relleno por harina para cubrirlo ligeramente. Después, sumérgelo en el capeado y fríelo en aceite caliente hasta que esté dorado por todos lados. Retira el exceso de grasa sobre papel absorbente.

Cocina el caldillo

Vierte la salsa en una olla y cocina durante unos minutos a fuego medio hasta que hierva y tome un poco de cuerpo. Ajusta la sal si es necesario.

Arma la torta

Parte el bolillo por la mitad y coloca el chile relleno en el centro, baña con un poco de caldillo, agrega crema y espolvorea queso rallado al gusto.

Cierra el pan, parte la torta por la mitad y disfruta de este clásico de la cocina mexicana.

Esta torta de chile relleno es perfecta para la hora de la comida o para consentirte con un platillo lleno de sabor.

Acompáñala con una bebida fresca y disfruta de una receta tradicional que nunca pasa de moda.

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