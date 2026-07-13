Una torta más mexicana no existe: prepara esta receta con chile relleno: video
La torta de chile relleno combina dos clásicos de la gastronomía mexicana, el chile poblano relleno de queso y el bolillo, el resultado es un antojito abundante y lleno de sabor que suele encontrarse en fondas, mercados y torterías del centro del país.
Aunque no hay un registro que señale el origen exacto de la torta de chile relleno, su historia está ligada a la evolución de la torta mexicana.
Desde finales del siglo XIX, las torterías comenzaron a ofrecer bolillos rellenos con distintos guisos y, con el paso del tiempo, el chile relleno de queso se convirtió en uno de los favoritos gracias a la combinación del capeado, el caldillo de jitomate y el pan recién horneado.
Ingredientes
- 2 chiles poblanos
- Queso manchego al gusto
- Harina de trigo
- Aceite para freír
- Para el caldillo
- 3 jitomates cocidos
- 1/2 cebolla
- 2 dientes de ajo
- Sal al gusto
- Para el capeado
- 2 claras de huevo
- 2 yemas de huevo
- Para armar la torta
- 1 bolillo
- Crema al gusto
- Queso rallado al gusto
¿Cómo preparar una torta de chile relleno?
Rellena los chiles
Limpia los chiles poblanos, retira las semillas y las venas. Después, rellénalos con suficiente queso manchego y resérvalos.
Prepara el caldillo
Coloca en la licuadora la media cebolla, los tres jitomates cocidos, los dos dientes de ajo y una pizca de sal. Licúa hasta obtener una salsa homogénea.
Haz el capeado
Bate las dos claras de huevo hasta obtener un punto de nieve firme. Incorpora las dos yemas y vuelve a batir suavemente hasta integrar la mezcla.
Fríe los chiles
Pasa cada chile relleno por harina para cubrirlo ligeramente. Después, sumérgelo en el capeado y fríelo en aceite caliente hasta que esté dorado por todos lados. Retira el exceso de grasa sobre papel absorbente.
Cocina el caldillo
Vierte la salsa en una olla y cocina durante unos minutos a fuego medio hasta que hierva y tome un poco de cuerpo. Ajusta la sal si es necesario.
Arma la torta
Parte el bolillo por la mitad y coloca el chile relleno en el centro, baña con un poco de caldillo, agrega crema y espolvorea queso rallado al gusto.
Cierra el pan, parte la torta por la mitad y disfruta de este clásico de la cocina mexicana.
Esta torta de chile relleno es perfecta para la hora de la comida o para consentirte con un platillo lleno de sabor.
Acompáñala con una bebida fresca y disfruta de una receta tradicional que nunca pasa de moda.
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