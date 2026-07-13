¿Se te antojaron unos tacos de suadero? Así puedes prepararlos en casa con una receta fácil
Los tacos de suadero son uno de los antojitos callejeros más populares de México, su carne se caracteriza por ser suave, jugosa y ligeramente dorada, cualidades que normalmente se consiguen con largas horas de cocción en las taquerías. Sin embargo, también es posible prepararlos en casa con pocos ingredientes.
Si quieres sorprender a tu familia con unos tacos al estilo taquería, aquí te compartimos una receta sencilla para lograr un suadero tierno y lleno de sabor.
¿Cómo preparar tacos de suadero en casa?
Ingredientes (6 porciones)
- 1 kilo de suadero de res (corte sort flank steak)
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal y pimienta al gusto
- ¼ de naranja
- 1 litro de agua
- 1 manojo de cebolla de cambray (opcional)
- 12 a 15 tortillas de maíz
- ½ taza de cebolla blanca finamente picada
- ½ taza de cilantro finamente picado
- Salsa verde y salsa roja al gusto
- Limones para acompañar
Preparación
Sazona el suadero con sal y pimienta, calienta el aceite en un sartén amplio y, cuando esté bien caliente, coloca la carne. Exprime el cuarto de naranja sobre el suadero y deja también la cáscara dentro del sartén para que aporte color y un ligero toque caramelizado.
Cocina la carne de cuatro a cinco minutos por cada lado hasta que quede bien sellada y dorada. Una vez lista, añade el litro de agua, tapa el sartén y cocina a fuego medio durante aproximadamente una hora, o hasta que el suadero esté completamente suave. Si el agua se evapora antes de tiempo y la carne aún está dura, agrega un poco más.
Cuando el líquido casi se haya consumido, destapa el sartén y deja que el suadero termine de dorarse en su propia grasa. Si lo deseas, durante los últimos minutos puedes agregar cebollitas de cambray para que también se cocinen y absorban el sabor.
Pica la carne en trozos pequeños y aprovecha la grasa restante para calentar ligeramente las tortillas. Arma los tacos con el suadero, cebolla, cilantro, salsa verde o roja y unas gotas de limón.
El secreto para que el suadero quede suave
La clave de esta receta está en combinar un buen sellado con una cocción lenta; pues primero se dora la carne para concentrar su sabor y después se cocina con agua hasta que quede tierna, finalmente, se deja que el líquido se evapore para que el suadero recupere ese característico dorado que distingue a los tacos de taquería.
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