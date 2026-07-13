¿Se te antojaron unos tacos de suadero? Así puedes prepararlos en casa con una receta fácil

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Prepara este antojito en casa. Foto: gettyimages

Los tacos de suadero son uno de los antojitos callejeros más populares de México, su carne se caracteriza por ser suave, jugosa y ligeramente dorada, cualidades que normalmente se consiguen con largas horas de cocción en las taquerías. Sin embargo, también es posible prepararlos en casa con pocos ingredientes.

Si quieres sorprender a tu familia con unos tacos al estilo taquería, aquí te compartimos una receta sencilla para lograr un suadero tierno y lleno de sabor.

¿Cómo preparar tacos de suadero en casa?

Ingredientes (6 porciones)

1 kilo de suadero de res (corte sort flank steak)

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal y pimienta al gusto

¼ de naranja

1 litro de agua

1 manojo de cebolla de cambray (opcional)

12 a 15 tortillas de maíz

½ taza de cebolla blanca finamente picada

½ taza de cilantro finamente picado

Salsa verde y salsa roja al gusto

Limones para acompañar

Preparación

Sazona el suadero con sal y pimienta, calienta el aceite en un sartén amplio y, cuando esté bien caliente, coloca la carne. Exprime el cuarto de naranja sobre el suadero y deja también la cáscara dentro del sartén para que aporte color y un ligero toque caramelizado.

Cocina la carne de cuatro a cinco minutos por cada lado hasta que quede bien sellada y dorada. Una vez lista, añade el litro de agua, tapa el sartén y cocina a fuego medio durante aproximadamente una hora, o hasta que el suadero esté completamente suave. Si el agua se evapora antes de tiempo y la carne aún está dura, agrega un poco más.

Cuando el líquido casi se haya consumido, destapa el sartén y deja que el suadero termine de dorarse en su propia grasa. Si lo deseas, durante los últimos minutos puedes agregar cebollitas de cambray para que también se cocinen y absorban el sabor.

Pica la carne en trozos pequeños y aprovecha la grasa restante para calentar ligeramente las tortillas. Arma los tacos con el suadero, cebolla, cilantro, salsa verde o roja y unas gotas de limón.

El secreto para que el suadero quede suave

La clave de esta receta está en combinar un buen sellado con una cocción lenta; pues primero se dora la carne para concentrar su sabor y después se cocina con agua hasta que quede tierna, finalmente, se deja que el líquido se evapore para que el suadero recupere ese característico dorado que distingue a los tacos de taquería.

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