10 datos curiosos sobre el tequila, una de las bebidas más populares de México

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Caballitos con tequila, una tradición de esta bebida. Foto: Getty

Cada 24 de julio se celebra el Día Nacional del Tequila, bebida que es considerada una de las más representativas del país, según el Gobierno de México.

La conmemoración coincide con el aniversario de la inscripción del Paisaje Agavero y las Antiguas Instalaciones Industriales de Tequila, en Jalisco, como Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2006, reconocimiento que impulsó la celebración a nivel internacional.

Top 10 curiosidades sobre el tequila

Además de ser un símbolo de la cultura mexicana, el tequila también es uno de los productos nacionales con mayor presencia en el extranjero. Si planeas brindar este 24 de julio, aquí te compartimos algunos datos que quizá no conocías con base en el Gobierno de México.

Foto: Cuertoscuro

1. Solo puede elaborarse con un tipo de agave

Aunque existen cerca de 300 especies de agave, el tequila únicamente puede producirse con agave azul (Agave tequilana Weber variedad azul), de acuerdo con la normativa mexicana.

2. No cualquier tequila puede hacerse en cualquier lugar

La bebida cuenta con Denominación de Origen, por lo que únicamente puede producirse en Jalisco y en algunos municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

3. La leyenda de su origen

Entre las leyendas de su origen, destaca aquella donde un rayo cayó sobre un campo lleno de agaves, las altas temperaturas del incendio que provocó su impacto, hicieron que hirviera el corazón de los agaves, emanando vapores con un aroma sin igual. Al poco tiempo, de estas bolas de agave incendiadas, comenzó a derramarse un líquido meloso con sabor dulce y agradable.

4. La planta tarda años en estar lista

Un agave azul necesita entre 6 y 8 años, e incluso más dependiendo de las condiciones del cultivo, para alcanzar la madurez y poder cosecharse.

5. La “piña” no es una fruta

La parte del agave que se utiliza para elaborar tequila recibe el nombre de piña por su parecido con esa fruta, pero en realidad es el corazón de la planta, del que se extraen los azúcares necesarios para la fermentación.

6. Detrás de cada botella hay un largo proceso

Para obtener tequila se requiere un proceso que incluye jima, cocción, molienda, fermentación, destilación y, dependiendo del tipo, añejamiento.

7. Existen varios tipos de tequila

Blanco, joven, reposado, añejo y extra añejo son algunas de las categorías más conocidas. La diferencia principal está en el tiempo que permanecen en barricas de madera antes de salir al mercado.

8. El paisaje del agave es Patrimonio Mundial

Los campos de agave y las antiguas destilerías del municipio de Tequila fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO el 24 de julio de 2006, motivo por el que se eligió esta fecha para celebrar al destilado mexicano.

9. Es uno de los productos mexicanos más exportados

El tequila llega a decenas de países y se ha convertido en uno de los principales productos agroindustriales de exportación de México, con mercados como Estados Unidos, Japón y Canadá entre sus principales compradores.

10. Es una de las bebidas con mayor rango de alcohol. El tequila tiene comúnmente un 35% a 40% de volumen de alcohol (grados). Sin embargo, la absenta (65%-89%) y ciertos alcoholes puros como el vodka Spirytus son más fuertes.

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