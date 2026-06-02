La receta perfecta de arroz con leche tiene un secreto respaldado por la ciencia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images | Ilustrativa

El arroz con leche parece una receta sencilla, pero un pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un postre común y uno mucho más cremoso y sabroso.

Según diversos medios especializados, las Guisanderas Asturianas, en España, consideradas referentes en la preparación de este platillo, utilizan una técnica tradicional que hoy también encuentra explicación en la ciencia.

Las cocineras asturianas coinciden en una regla básica

Aunque existen muchas versiones de arroz con leche en distintos países, las cocineras de Asturias sostienen que el primer paso resulta fundamental, cocer el arroz en agua antes de incorporarlo a la leche.

La técnica aparece en el libro publicado por el Club de Guisanderas de Asturias, donde defienden este método tradicional para conseguir una textura más homogénea y cremosa.

Como Isabel María Alonso Morís, quien durante años estuvo al frente del restaurante familiar La Tenada, en Illas. Su receta comienza aromatizando agua con canela y limón para después cocer ahí el arroz hasta que prácticamente absorba el líquido, por unos 20 minutos, como menciona el sitio Directo al paladar.

Solo cuando el grano ya está cocido comienza la segunda parte del proceso, que es cocinarlo lentamente con leche hasta lograr la textura deseada.

El azúcar también tiene su momento

Otro detalle que las guisanderas consideran clave consiste en incorporar el azúcar hasta el final de la preparación.

Después de cocinar el arroz con leche durante 30 minutos y añadir otros ingredientes como mantequilla, llega el momento de endulzar la mezcla. Tras agregar el azúcar, basta una cocción breve, de alrededor de 10 minutos, para terminar el postre.

Aunque pueda parecer un detalle menor, este paso tiene una explicación que va más allá de la tradición culinaria.

La explicación científica detrás del truco

Especialistas citados por medios gastronómicos como Serious Eats analizaron distintas formas de preparar arroz con leche y llegaron a una conclusión similar a la que defienden las cocineras asturianas.

Para que el arroz alcance una textura adecuada, el agua debe penetrar en el interior del grano. Ese proceso hidrata los almidones y permite que se expandan y se gelatinicen correctamente.

Cuando el arroz se cocina en un entorno con altas concentraciones de azúcar desde el principio, la hidratación se vuelve más lenta y complicada.

Por esa razón, si se agrega azúcar demasiado pronto o si se intenta cocinar el arroz directamente en leche desde el inicio, el grano puede tardar más en cocerse y no integrarse correctamente con el resto de los ingredientes.

¿Por qué primero agua y después leche?

Los especialistas explican que el arroz necesita absorber suficiente líquido para cocinarse por completo.

Al comenzar la preparación en agua, el grano se hidrata con mayor facilidad. Después, al continuar la cocción en leche, adquiere la cremosidad característica de este postre.

El resultado es un arroz más suave, con mejor textura y mejor integrado en la mezcla, evitando que los granos queden duros o separados del líquido.

Incluso chefs famosos utilizan este método

La técnica no solo permanece viva en los hogares asturianos. El chef Karlos Arguiñano también la utiliza en su receta de arroz con leche, después de aprenderla en Casa Gerardo, uno de los restaurantes más emblemáticos de Asturias.

En ambos casos, el procedimiento sigue la misma lógica, cocer primero el arroz en agua y dejar el azúcar para el final.

¿Existe alguna excepción?

Los expertos señalan que sí existe una excepción a esta regla. En preparaciones realizadas en olla exprés, donde la presión acelera el proceso de cocción, algunos cocineros añaden todos los ingredientes desde el principio sin afectar el resultado final.

Sin embargo, para la receta tradicional preparada en una olla convencional, la recomendación continúa siendo la misma, cocinar primero el arroz en agua y agregar el azúcar únicamente cuando el arroz ya se encuentre cremoso y completamente cocido.

Ese pequeño detalle, respaldado tanto por generaciones de cocineras asturianas como por la ciencia, puede marcar la diferencia entre un arroz con leche normal y uno digno de los mejores recetarios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.