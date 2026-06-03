Pechugas empanizadas con papitas fritas: una receta crujiente y fácil de preparar

GENERANDO AUDIO...

Esta receta puede convertirse en una de tus favoritas ya que es una manera diferente de preparar pollo, al utilizar papas fritas trituradas como parte del empanizado, se obtiene una textura extra crujiente y un sabor más intenso que el de las recetas tradicionales.

Además, es una opción sencilla que requiere pocos ingredientes y puede acompañarse con ensalada, arroz o verduras al vapor.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

1 bolsa de papas fritas

1 taza de pan molido

1 huevo

1/4 de taza de leche

Aceite para freír

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Coloca las papas fritas dentro de una bolsa o recipiente y aplástalas hasta obtener trozos pequeños, no es necesario que queden completamente pulverizadas.

Mezcla las papas trituradas con el pan molido en un recipiente amplio y reserva, en otro tazón, bate el huevo junto con la leche hasta integrar ambos ingredientes, sazona las pechugas de pollo con sal y pimienta al gusto.

Pasa cada pechuga por la mezcla de huevo y leche, asegurándote de que quede bien cubierta.

Después, cúbrela con la mezcla de papas fritas trituradas y pan molido, presionando ligeramente para que el empanizado se adhiera mejor.

Calienta suficiente aceite en una sartén y fríe las pechugas hasta que estén doradas por ambos lados y completamente cocidas por dentro.

Retíralas del aceite y colócalas sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

¿Con qué acompañarlas?

Estas pechugas empanizadas combinan muy bien con una ensalada fresca de lechuga, tomate y pepino.

También pueden servirse con puré de papa, verduras asadas, arroz o incluso unas papas al horno para una comida más abundante.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.