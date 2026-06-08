Sin harina y sin horno: la receta del panqué de chocolate con almendras que sorprende

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Panqué de chocolate con almendras. Foto: Getty Images

El panqué de chocolate con almendras sin harina ni horno se ha convertido en una de las recetas más consultadas por quienes buscan preparar un postre con pocos ingredientes y sin recurrir al horneado tradicional.

Su elaboración puede realizarse en microondas y requiere ingredientes como plátano, huevo, cacao en polvo y almendras.

La receta se basa en una mezcla sencilla en la que el plátano funciona como base. A este ingrediente se le añaden huevo, cacao en polvo sin azúcar, almendras troceadas y el endulzante elegido. Posteriormente, la mezcla se coloca en un recipiente apto para microondas para su cocción.

Ingredientes para el panqué de chocolate con almendras sin harina

Para elaborar el panqué de chocolate con almendras sin harina ni horno se requieren cinco ingredientes principales:

1 plátano maduro

1 huevo

Cacao en polvo sin azúcar

Almendras troceadas

Endulzante al gusto, como miel o stevia

La receta no incluye harina de trigo, avena ni arroz. Tampoco contempla azúcar refinada dentro de su preparación base.

Paso a paso para preparar el panqué de chocolate con almendras sin horno

El primer paso consiste en triturar el plátano hasta obtener una mezcla uniforme. Después, se agrega el huevo y se integra con el cacao en polvo y el endulzante seleccionado. Una vez incorporados estos elementos, se añaden las almendras troceadas.

Cuando la mezcla está lista, se vierte en un recipiente apto para microondas. El tiempo de cocción recomendado es de entre dos y tres minutos, aunque puede variar según la potencia del equipo. Tras este proceso, el panqué puede consumirse caliente o una vez que se enfríe.

Las cantidades pueden ajustarse para obtener más porciones, siempre que se mantenga la proporción de los componentes de la receta.

Además de la versión básica, es posible incorporar otros frutos secos, como nueces o pistaches, así como añadir trozos de chocolate oscuro. También puede modificarse el nivel de dulzor mediante la cantidad de miel, stevia u otro endulzante.

El resultado es un panqué elaborado con ingredientes de uso común y un método de preparación que no requiere horno convencional, ya que la cocción se realiza en microondas.

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