¿Cómo preparar una torta de tostada? Delicia originaria de Michoacán

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Si creías que ya habías visto todas las variantes de las tortas mexicanas, esta receta te sorprenderá, la llamada torta de tostada es una preparación tradicional de Michoacán que combina la suavidad del bolillo con el toque crujiente de las tostadas, creando una mezcla de texturas y sabores irresistible.

Este peculiar antojito nació en el Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre y consiste en un bolillo relleno con ingredientes tradicionales al que se le agrega una tostada crujiente en su interior.

De acuerdo con Grupo Animal, la receta fue creada en la década de 1960 por la familia de Francisco Pureco, conocido como “Don Pancho”.

La historia cuenta que la idea surgió cuando decidieron combinar una torta de queso de puerco con una tostada de carne apache. Con el paso de los años, el platillo se convirtió en uno de los símbolos gastronómicos de Santa Clara del Cobre.

Ingredientes

1 bolillo

Frijoles refritos

Mayonesa

Queso de puerco

Picadillo

Cebolla picada

Chile manzano en rodajas

Jitomate en rebanadas

Col picada

2 tostadas

Salsa al gusto

Preparación

Abre el bolillo por la mitad y unta una capa de frijoles refritos y mayonesa.

por la mitad y unta una capa de frijoles refritos y mayonesa. Agrega el queso de puerco, el picadillo, la cebolla, el chile manzano, el jitomate y la col

Calienta la torta en un comal o sartén durante unos minutos para que los ingredientes se integren.

Por separado, calienta las dos tostadas.

Coloca las tostadas dentro de la torta y termina agregando salsa al gusto.

Cierra el bolillo y disfruta de esta peculiar y deliciosa especialidad michoacana.

El resultado es una torta abundante, con un contraste perfecto entre ingredientes frescos, rellenos tradicionales y el crujido de las tostadas que la convierte en una auténtica joya de la comida callejera mexicana.

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