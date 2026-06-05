“Viernes Garnachero”: de estufón en pandemia a la reina de la Asturias, conoce “Cochinita PBL”

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¿Dónde comer rica cochinita pibil? Foto: Uno TV

Cochinita PBL no nació en un restaurante fifí, nació el 10 de mayo de 2020, cuando la pandemia nos tenía a todos encerrados y sin chamba. La familia andaba sobreviviendo de los ahorros, hasta que un kilito de cochinita comprado en la colonia les prendió el foco: “¿Y si mi mamá cocina y lo vendemos aquí?“, conoce más en una edición más “Viernes Garnachero”.

Y que se arman, con un estufón en el garaje de casa de los papás, unas ollas y la ayuda de la novia que hoy es su esposa, vendieron su primer kilo. Entre tapetes sanitizantes, termómetros y semáforo rojo, le dieron con todo al “solo para llevar”.

La pandemia se fue, pero ellos se quedaron, y cómo no, si la cochinita está para chuparse los dedos. Hoy pasaron de 3 mesitas a 15, con cocina amplia y hasta armando taquizas tipo buffet para tus eventos.

Si andas por la Asturias, ve a probar un taco de historia, y si tienes fiesta, ellos te llevan el puesto completo hasta tu casa.

Calle Hernández y Dávalos 295, Col. Asturias, Cuauhtémoc

Pide o contrata tu taquiza: 55 4880 8730

Servicio a domicilio y eventos

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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