Toast de aguacate, jamón serrano y fresas: una mezcla dulce y salada que sí funciona 

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A primera vista suena como una combinación arriesgada, aguacate, jamón serrano y fresas en el mismo plato, pero este toast se ha vuelto una de esas recetas “inesperadas” que sorprenden justamente por su equilibrio. Lo cremoso del aguacate, lo salado e intenso del jamón y el toque dulce y ácido de las fresas crean una mezcla que funciona muy bien en desayunos distintos, brunch o una comida ligera.

No se trata de una receta complicada ni de técnicas elaboradas, sino de jugar con contrastes de sabor y textura. Aquí, cada ingrediente cumple un papel específico: el pan aporta la base crujiente, el aguacate da suavidad, el jamón serrano intensifica el sabor y las fresas rompen con un giro fresco y frutal.

Ingredientes (1–2 porciones)

2 rebanadas de pan (masa madre, integral o artesanal)

1 aguacate maduro

4 a 6 rebanadas de jamón serrano

4 a 6 fresas frescas

4 a 6 hojas de albahaca fresca

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto (opcional)

Aceite de oliva (opcional)

Unas gotas de limón (opcional)

Preparación paso a paso

El pan, la base del sabor

Tuesta las rebanadas de pan hasta que queden doradas y firmes. Este paso es clave porque el pan crujiente no solo sostiene los ingredientes, también aporta textura y evita que el aguacate lo humedezca demasiado rápido. Si quieres un resultado más gourmet, puedes dorarlo en sartén con un poco de aceite de oliva.

El aguacate, cremosidad esencial

Abre el aguacate y retira la pulpa. Machácalo con un tenedor hasta lograr una textura cremosa pero no completamente lisa; la idea es mantener algo de cuerpo. Añade sal al gusto, un toque de pimienta negra y unas gotas de limón para resaltar su frescura y evitar que se oxide rápidamente.

La base del toast

Unta generosamente el aguacate sobre el pan tostado, esta capa es la que une todos los sabores, así que procura distribuirla de manera uniforme.

El toque salado del jamón serrano

Coloca las rebanadas de jamón serrano encima del aguacate, su sabor intenso, ligeramente ahumado y salado contrasta directamente con la suavidad del aguacate, elevando el perfil del platillo sin necesidad de más condimentos.

El giro inesperado: fresas

Lava bien las fresas y córtalas en láminas delgadas, distribúyelas sobre el jamón, aquí ocurre la magia del contraste, su dulzor natural y ligera acidez equilibran lo salado y lo graso, dando una sensación fresca en cada bocado.

Frescura final con albahaca

Agrega hojas de albahaca fresca para aportar aroma herbal, este ingrediente ayuda a conectar los sabores y da un toque más sofisticado y aromático.

Toque final opcional

Si quieres llevarlo a otro nivel, añade un hilo de aceite de oliva extra virgen o unas gotas de reducción balsámica. Esto intensifica el contraste dulce-salado y le da un acabado más gourmet.

El resultado es un toast equilibrado, fresco y sorprendentemente armonioso, es una de esas recetas que demuestran que la cocina no siempre necesita reglas estrictas, sino curiosidad. Aguacate, jamón serrano y fresas pueden parecer una combinación improbable, pero juntos crean un bocado completo, ideal para quienes disfrutan experimentar con sabores diferentes sin complicarse en la cocina.

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