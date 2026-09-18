Viernes Garnachero: “De chile, mole y pancita”, una opción para celebrar el Día de la Garnacha

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Este “Viernes Garnachero” estamos de fiesta porque se celebra el Día Nacional de la Garnacha, y qué mejor manera de festejarlo, en pleno mes patrio, que con unos buenos chiles en nogada.

Esta semana nos lanzamos a la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, para conocer “De Chile, Mole y Pancita”, un restaurante ubicado dentro del Mercado de Santa María Nativitas, en Calle Torres Adalid esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas.

Ahí nos recibieron Scarlett y Óscar, quienes son los dueños del lugar, que ya tiene 14 años de trabajo. Nos contaron que durante la pandemia tuvieron un importante crecimiento, impulsado por la calidad de sus productos y su cocina.

“Viernes Garnachero”. Foto: Uno TV

Y llegó la hora de comer, probamos sus chiles en nogada, con granada, nuez y una nogada cremosa. Un platillo muy de temporada, bien servido y con ese sabor que uno espera encontrar en estas fechas patrias.

Pero la carta no se queda ahí: también tienen diferentes opciones de cocina mexicana y antojitos para seguirle entrando a la garnacha.

Si no puedes darte una vuelta al mercado, también cuentan con servicio a domicilio. Puedes pedir al 55 41 09 03 00. Así que ya sabes, “De Chile, Mole y Pancita” es nuestra recomendación de este “Viernes Garnachero” para celebrar con sabor mexicano.

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