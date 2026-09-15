Receta de pan de elote casero con salsa de rompope: paso a paso

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Receta de pan de elote casero. Foto: Pexels

Si tienes antojo de un postre casero fácil de preparar y con un sabor muy mexicano, esta receta de pan de elote con salsa de rompope puede ser una buena opción, el resultado es un pan suave, húmedo y con el sabor dulce del elote, acompañado de una salsa cremosa que le da un toque especial.

El pan de elote es un postre que puede prepararse con ingredientes sencillos y que resulta ideal para acompañar una taza de café, chocolate caliente o té. En esta versión, la salsa de rompope se sirve al momento para complementar cada rebanada.

Ingredientes para preparar pan de elote

Para el pan de elote necesitas:

4 elotes tiernos desgranados

Una lata de leche condensada

4 huevos

100 gramos de mantequilla derretida

Una cucharadita de polvo para hornear

Una cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Una taza de harina de trigo

Para la salsa de rompope

Una taza de rompope

Una taza de leche

Una cucharada de fécula de maíz

2 cucharadas de azúcar

Una cucharadita de esencia de vainilla

¿Cómo hacer pan de elote casero?

Prepara los elotes

Desgrana los elotes y coloca los granos en la licuadora. Procura que sean elotes tiernos para que el pan tenga una textura suave y conserve su sabor característico.

Licúa los ingredientes

Agrega a la licuadora los huevos, la leche condensada, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla. Licúa hasta obtener una mezcla relativamente uniforme.

Después incorpora la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Vuelve a licuar sólo hasta integrar todos los ingredientes.

Prepara el molde

Precalienta el horno a 180 °C.

Engrasa y enharina un molde para evitar que el pan se pegue. Vierte la mezcla y distribúyela de manera uniforme.

Hornea el pan de elote

Lleva el molde al horno y cocina durante aproximadamente 45 minutos a 180 °C.

El tiempo puede variar dependiendo del horno y del tamaño del molde. Para comprobar que está listo, introduce un palillo en el centro; si sale limpio o con algunas migas húmedas, puedes retirar el pan.

Déjalo reposar unos minutos antes de desmoldarlo.

¿Cómo preparar la salsa de rompope?

Mientras el pan se enfría, puedes preparar la salsa.

Coloca la leche en una cacerola y agrega la fécula de maíz y el azúcar. Mezcla bien antes de llevarla al fuego para evitar grumos.

Cocina a fuego medio y mueve constantemente hasta que la preparación comience a espesar. Añade el rompope y la esencia de vainilla, mezcla y cocina durante unos minutos más.

Retira del fuego y deja que la salsa se enfríe ligeramente.

¿Cómo servir el pan de elote con salsa de rompope?

Corta el pan de elote en rebanadas y sirve cada porción con un poco de salsa de rompope por encima.

También puedes acompañarlo con nueces, canela en polvo o algunos granos de elote como decoración. Si prefieres una textura más cremosa, sirve la salsa de rompope cuando todavía esté ligeramente tibia.

Esta receta es una alternativa sencilla para preparar un postre casero de elote, especialmente si buscas aprovechar ingredientes que normalmente puedes tener en casa. El pan puede disfrutarse solo, pero la combinación con el rompope aporta un sabor diferente y más cremoso.

@chefjoseracastillo PANQUÉ DE ELOTE PACHONCITO 250g de leche 200g de harina de hot cakes 100g de harina de arroz 3 huevos 15g de polvo para hornear 1 lata de elote Rompope (a su sed y necesidad 😆) 150g de crema montada Pre calentar el horno a 180C En la licuadora mezclar todos los ingredientes hasta tener una mezcla homogénea. Hornear a 180C por 40min, reposar hasta que tome temperatura ambiente. Acompañar con crema montada y Rompope. #chefjosera #recetasfaciles #pasteleria #pandeelote ♬ sonido original – ChefJoseRaCastillo

Tips para que el pan de elote quede suave

Usa elotes tiernos para conseguir una textura más suave.

No sobrebatas la mezcla después de agregar la harina.

Evita abrir constantemente el horno durante la cocción.

Deja reposar el pan antes de desmoldarlo para evitar que se rompa.

Sirve la salsa de rompope aparte o directamente sobre cada rebanada.

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