Jennifer Lopez muestra su impactante figura en una foto con traje de baño por el Día del Trabajo

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Jennifer Lopez una vez más enamora con traje de baño. Foto: AFP

Jennifer Lopez una vez más robó suspiros al compartir en redes sociales fotografías en las que luce un llamativo traje de baño de una pieza, adornado con cristales y pedrería. En la publicación, la actriz y cantante presumió su figura mientras disfrutaba de su fin de semana del Día del Trabajo.

La cantante y actriz, de 57 años, posó junto a una piscina utilizando un bañador de una pieza con estampado, escote pronunciado y detalles de pedrería que le dieron un toque de glamour al look.

Jennifer Lopez sorprende con traje de baño lleno de cristales

En las imágenes, Jennifer Lopez aparece segura frente a la cámara mientras luce el diseño de una pieza que destaca por su escote y los cristales que cubren buena parte de la prenda.

López completó su atuendo con un pareo de seda a juego, joyería dorada y maquillaje impecable, mientras posaba frente a la cámara en un escenario soleado que evocó el ambiente de unas vacaciones.

El atuendo fue acompañado por un pareo de seda que permitió a la intérprete mantener el estilo sofisticado que suele caracterizar sus apariciones públicas, incluso durante sus momentos de descanso.

Las fotografías fueron compartidas durante el fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos, fecha que marca de manera simbólica el cierre de la temporada de verano.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes volvieron a destacar la seguridad con la que la cantante luce sus diferentes looks a sus 57 años de edad.

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