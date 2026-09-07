¿Para qué sirve frotar una goma de borrar a las pilas AA y AAA?

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Limpieza de pilas AA y AAA Foto: Pexels

Las pilas son la fuente de energía de múltiples dispositivos y existen en diferentes tamaños, como las AA y AAA. Sin embargo, algunas pueden llegar a fallar por problemas de limpieza, por lo que una forma de mejorar su funcionamiento es con una limpieza rápida con una goma de borrar.

Marcas como Duracell recomiendan tallar el borrador en las superficies de contacto de las baterías y aquí en Unotv.com te explicamos la razón.

Limpiar pilas AA y AAA con una goma

Al frotar suavemente una goma de borrar sobre los extremos metálicos de la pila se pueden remover residuos, suciedad o pequeñas capas que interfieren con el contacto entre las terminales de la batería y los contactos metálicos del dispositivo.

Cuando existe suciedad entre ambas superficies, puede aumentar la resistencia de contacto; en otras palabras, dificulta que la corriente eléctrica circule de una superficie a otra. Entre mayor sea esta resistencia, peor puede ser la conducción eléctrica y esto puede provocar fallas en el funcionamiento del aparato.

Por esta razón, limpiar la superficie de la pila puede ayudar a que exista un contacto físico más adecuado con el dispositivo.

La goma funciona al pasarla suavemente por el metal, pues ayuda a retirar residuos superficiales y deja más limpia la zona que debe entrar en contacto con el aparato.

Cabe mencionar, que también puede servir esta técnica con las pilas del tipo C y D.

Sin embargo, este procedimiento no significa que la goma pueda recargar una pila o aumentar la energía que tiene almacenada. La química interna de la batería no cambia al frotarla.

¿Una pila que todavía tiene carga puede dejar de funcionar?

Una batería puede conservar energía y, aun así, presentar problemas si existe una falla en el contacto eléctrico. En estos casos, limpiar las superficies puede ayudar a recuperar la conexión necesaria para que el dispositivo funcione correctamente.

La marca Duracell también recomienda mantener limpias las superficies de contacto y señala que pueden limpiarse suavemente con una goma de lápiz limpia o un paño.

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