Miss Argentina se roba las miradas en Miss Mundo con vestido inspirado en Lionel Messi

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El oufit robó miradas. Foto: AFP

Alina Luz Akselrad, representante de Argentina en Miss Mundo 2026, se convirtió en una de las participantes más comentadas del certamen luego de desfilar con un espectacular vestido inspirado en Lionel Messi.

La modelo cordobesa de 27 años apareció en la presentación regional de América y el Caribe con una pieza que combinó los colores de la Selección Argentina con imágenes del futbolista en diferentes etapas de su carrera.

El vestido de Miss Argentina que homenajeó a Messi

Ayer fue el miss mundo, en vietnam y la modelo Argentina cayo con un vestido de las diferentes etapas de messi pic.twitter.com/jmocpjpXpU — ElBuni (@therealbuni) September 6, 2026

El vestido fue creado por Aurelio Martínez, con diseño gráfico de Iván Villanueva y estampado de VmGrafic BA. El corset retomó el clásico celeste y blanco de la camiseta argentina, mientras que la falda circular se convirtió en un mural dedicado al capitán de la Albiceleste.

La amplia falda mostró fotografías de Messi desde sus primeros años como jugador de Newell’s Old Boys, además de imágenes con diferentes camisetas de la Selección Argentina y uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Así es el vestido de la cordobesa Alina Luz Akselrad para Miss Mundo 2026 inspirado en Lionel Messi pic.twitter.com/XXNeCPVmfN — Vía País (@ViaBsAscomar) September 7, 2026

El diseño también incorporó bordados dorados, solapas elevadas y un escote en forma de herradura, elementos que hicieron que la pieza destacara durante la presentación.

Pese a que la modelo fue de las que más llamó la atención con su vestido de Messi, no consiguió llegar al Top 12 de Miss Mundo, sí formó parte del grupo de las 20 mejores participantes del certamen.

Akselrad también consiguió el Top 5 de América y el Caribe, el Top 5 Multimedia y el Top 16 Top Model de América y el Caribe, de acuerdo con los resultados que compartió después de la gala.

La corona de Miss Mundo 2026 finalmente quedó en manos de Joheirry Mola, de República Dominicana, mientras que Elisabeth Reynés, de España, fue segunda y Taanusiya Chetty, de Malasia, terminó en tercer lugar.

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