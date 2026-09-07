NeuroTips: ¿tu hijo hace berrinche cuando le quitas el celular? Así puedes ayudarlo a regularse

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Las niñas y los niños pueden hacer berrinche cuando les quitan el celular, pero esto no debe interpretarse de inmediato como un problema de mala crianza. Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach y autora de “¿Repetir o Reescribir?”, explicó que esta reacción puede ser una respuesta a la frustración y al desborde emocional.

En uno de sus NeuroTips, la especialista planteó aplicar el ABC de las emociones: preguntarse qué ocurrió, por qué sucedió y cómo se puede ayudar. En el caso de una niña de cinco años que grita o avienta un objeto al perder el celular, señaló que primero se debe observar la situación sin etiquetas ni juicios.

¿Cómo evitar un berrinche al quitarle el celular?

Díaz Pizarro mencionó que, si el celular se utiliza constantemente para distraer o calmar a los menores, estos pueden tener menos oportunidades de aprender a tolerar la frustración, autorregularse o permanecer sin estímulos.

Como alternativa, recomendó avisar con anticipación antes de retirar el dispositivo y ofrecer actividades que permitan generar conexión, como jugar juntos. También sugirió reducir poco a poco el tiempo de pantalla si su uso es constante.

Durante un berrinche, indicó que el momento debe enfocarse en ayudar al menor a regularse y, una vez que esté tranquilo, aprovechar para enseñarle. Además, destacó la importancia de que madres y padres sean congruentes y den el ejemplo con el uso del celular, especialmente durante la comida.

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