La Güera de las Estrellas lanza sus predicciones: infidelidades, traiciones y dinero para estos signos

GENERANDO AUDIO...

La Güera de las Estrellas compartió sus nuevas predicciones para los 12 signos del zodiaco y advirtió que algunos podrían enfrentar infidelidades, chismes, envidias y traiciones, mientras que otros tendrían oportunidades de dinero, negocios y contratos.

Durante su participación en el noticiero A las nueve en Uno, la tarotista explicó que se trata de unos horóscopos especiales que elaboró a partir de las efemérides y señaló que las próximas dos semanas podrían ser especialmente intensas.

¿Qué predijo la Güera de las Estrellas?

La psíquica comenzó su recorrido por los signos con Aries, al que describió con mucha apatía debido, según su interpretación, a la presencia de Saturno y Neptuno retrógrados.

Sin embargo, aseguró que esta situación será pasajera y que el signo también tiene frente a sí valor, bendiciones, reconocimiento y energías positivas.

“Hay valor, hay bendición, hay reconocimiento, hay energías maravillosas para ti”, señaló.

Para Tauro, la Güera de las Estrellas habló de decepción e incomodidad relacionadas con Saturno, aunque aseguró que todo terminará por acomodarse. También recomendó evitar las discusiones y señaló que el signo estará especialmente magnético.

En el caso de Géminis, lanzó una de las advertencias más llamativas de sus predicciones. La tarotista pidió tener cuidado con los chismes y las envidias, pero además aseguró que podría haber situaciones de infidelidad, incluso por parte de las personas nacidas bajo este signo.

“Te veo en situaciones de infidelidad, que además pueden ser por tu parte”, advirtió.

Para Cáncer, en cambio, habló de una etapa favorecida por Júpiter, con regalos, dinero y una perspectiva más positiva en el amor. Su recomendación fue tener cuidado con los gastos.

Dinero y contratos: ¿qué signos tendrán mejores oportunidades?

La Güera de las Estrellas también habló sobre las perspectivas económicas de varios signos.

A Leo le señaló que el final de su temporada dará paso a una etapa en la que se activará el dinero con la energía de Virgo. Aunque también mencionó celos, críticas y apatía, destacó que habrá aspectos más positivos y seguros en la economía.

Para Virgo, las predicciones fueron especialmente favorables. Según la tarotista, su temporada traerá fortuna, dinero, proyectos y contratos.

Además, aseguró que este signo tendrá la posibilidad de definir su vida sentimental.

Libra tendría que lidiar con gastos y preocupaciones, aunque también podrían llegar oportunidades, propuestas y contratos.

La advertencia para este signo fue clara: tener cuidado al prestar dinero porque, según la tarotista, existe la posibilidad de que no se lo devuelvan.

Escorpión podría enterarse de una traición

Para Escorpión, la llegada de la Luna al signo representaría un momento para detenerse y pensar en sus estrategias después de haber trabajado de manera intensa.

La Güera de las Estrellas aseguró que podrá confirmar sus emociones, pero también hizo una advertencia.

“Te vas a enterar de alguna traición, ten mucho cuidado con esto, Escorpión”, señaló.

En cuanto a Sagitario, habló de deseos de moverse y hacer lo que quiera, aunque recomendó relajarse, pensar y evitar los extremos.

Además, con su particular estilo, la tarotista señaló que los Sagitario estarán especialmente “cachondones”.

Capricornio tendrá conflictos familiares, pero el dinero llegará

La predicción para Capricornio estuvo relacionada con posibles conflictos familiares que, de acuerdo con la tarotista, estarían vinculados con Saturno retrógrado.

La Güera de las Estrellas aseguró que las personas de este signo podrían estar más enojonas y atravesar momentos difíciles, aunque aclaró que se trataría de una situación pasajera.

Su recomendación fue respirar y desahogarse, pero también enfocarse en un aspecto favorable: el dinero.

“Te toca la puerta el dinero, así que mejor enfócate en eso”, señaló.

Para Acuario, la predicción estuvo relacionada con los negocios y las oportunidades. La tarotista aseguró que Urano abre caminos y que podrían llegar dinero inesperado y nuevas oportunidades.

Incluso compartió un código sagrado que, de acuerdo con sus creencias, puede utilizarse para atraer dinero inesperado: 520. Según explicó, la secuencia debe repetirse 45 veces.

¿Qué dijo la Güera de las Estrellas para Piscis?

Finalmente, para Piscis, la tarotista habló de una etapa pesada debido a Saturno en el signo. Sin embargo, aseguró que este periodo también permitirá que las personas nacidas bajo este signo puedan fortalecerse y liberarse.

“Te vas a poder fortalecer, te vas a poder liberar, vas a estar muchísimo mejor”, afirmó.

La Güera de las Estrellas también hizo una lectura general del momento que atraviesan los signos y aseguró que los eclipses pueden mover las emociones.

En ese sentido, pidió reconocer lo que cada persona está sintiendo y externarlo mediante la comunicación.

“Es muy importante reconocer qué te está pasando, qué sientes, externarlo, la comunicación siempre nos va a ayudar”, señaló.

La Güera de las Estrellas habla de dos semanas “pesaditas”

Además de sus predicciones para cada signo, la tarotista aseguró que esta semana y la siguiente podrían ser especialmente pesadas, de acuerdo con su interpretación.

Durante la emisión, habló de los eclipses y de cómo, desde sus creencias, estos fenómenos pueden tener un impacto en las emociones y en la energía.

También mencionó las llamadas “larvas astrales” y planteó la importancia de manifestar cosas positivas para generar un impacto favorable.

“Es muy importante que manifestemos cosas positivas para impactar de manera positiva a nuestro mundo, nuestro planeta y nuestra energía”, concluyó.

Las predicciones anteriores corresponden a la interpretación astrológica y espiritual de la Güera de las Estrellas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.