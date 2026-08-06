La Güera de las Estrellas revela sus predicciones para el portal 8/8 y el eclipse: economía, cambios y bienestar

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La astróloga y tarotista Mary Carmen, conocida como la Güera de las Estrellas, compartió sus predicciones con motivo del llamado portal 8/8 o portal del León, un evento al que atribuye una etapa de transformación personal, crecimiento económico y cambios impulsados por un próximo eclipse solar.

Durante su participación en el noticiero “A las nueve en uno”, la vidente aseguró que esta fecha representa una oportunidad para “manifestar” metas relacionadas con el trabajo, el dinero y el desarrollo personal.

Estas son las predicciones sobre el portal y el eclipse solar

La Güera de las Estrellas explicó que el portal del 8 de agosto simboliza el éxito y el infinito, por lo que invitó a sus seguidores a aprovechar esta energía para enfocarse en sus objetivos.

“Estamos a punto de iniciar este portal, el portal de León, el portal 8/8, el portal que se abre cada año para activar la economía, para activar tu brillo personal, para posicionarte y atraer lo mejor.” Güera de las Estrellas, tarotista

Según dijo, el número ocho representa prosperidad, por lo que recomendó escribir ocho veces un deseo financiero y agradecer como si ya se hubiera cumplido.

“El portal ocho ocho, el portal que se abre cada año para activar la economía, para activar tu brillo personal, para posicionarte, para atraer lo mejor, y además posicionarte de manera profesional”. Güera de las Estrellas, tarotista

Eclipse solar marcará una etapa de transformación

La tarotista también habló sobre el eclipse solar previsto para las próximas semanas, el cual, desde su interpretación, traerá el cierre de ciclos y cambios importantes en la vida de muchas personas.

“Este eclipse se lleva lo que ya no sirve… rompe estructuras, rompe con lo que no funciona de tu antigua personalidad.” Güera de las Estrellas, tarotista

Incluso afirmó que algunas personas podrían enfrentar cambios laborales o sentimentales, aunque aseguró que estos representarían nuevas oportunidades.

“Muchas personas van a perder su empleo, muchas personas van a terminar con sus relaciones personales o sentimentales, pero no se va a llevar nada que funcione; se va a llevar lo que ya no es para ti.” Güera de las Estrellas, tarotista

El ritual que recomienda para el portal 8/8

El llamado portal del León es una creencia difundida en corrientes de astrología y espiritualidad que sostiene que el 8 de agosto existe una alineación energética especial para realizar rituales o manifestaciones.

Ante ello, como parte de sus recomendaciones, la astróloga sugirió repetir el código “888” y encender una vela dorada con el nombre de la persona escrito sobre ella, un ritual que sirve para decir que se requiere soltar a modo de “apagón”.

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