Maggie Hegyi revela el error al cargar gasolina que podría dañar tu auto

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Muchos automovilistas tienen la costumbre de pedir en la gasolinera que llenen el tanque “un poquito más” después de que la pistola se detiene automáticamente, aunque parece una forma de aprovechar hasta la última gota de combustible, este hábito podría provocar problemas en el vehículo y generar reparaciones costosas.

Es por eso que en una nueva edición de Trucos para Ti con Maggie Hegyi, te contaremos sobre los errores más comunes al cargar gasolina es insistir en seguir llenando el tanque una vez que la boquilla hace el corte automático.

¿Por qué no debes llenar el tanque de gasolina de más?

Cuando la pistola de la bomba se detiene, significa que el tanque ya alcanzó el nivel adecuado.

Si se continúa agregando combustible, la gasolina líquida puede llegar al sistema de recuperación de vapores (EVAP), un conjunto de componentes diseñado para almacenar y controlar únicamente los vapores de gasolina.

Cuando este sistema recibe combustible líquido, puede dañarse o dejar de funcionar correctamente, lo que incluso puede encender la luz de “Check Engine” y requerir reparaciones.

¿Qué gasolina debe usar tu coche?

Otro de los consejos es respetar siempre el combustible recomendado por el fabricante del vehículo.

El octanaje indicado en el manual está diseñado para el funcionamiento óptimo del motor.

Utilizar gasolina con un octanaje superior no necesariamente mejorará el rendimiento ni aumentará la potencia del automóvil, mientras que usar una inferior, cuando el fabricante no lo recomienda, sí podría afectar su desempeño.

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

Existe la creencia de que cargar gasolina temprano por la mañana ayuda a ahorrar dinero.

De acuerdo con Maggie Hegyi, hacerlo cuando la temperatura es más baja puede representar una diferencia mínima debido a las propiedades del combustible, aunque el ahorro no es significativo.

Sin embargo, a largo plazo podría representar una pequeña ventaja.

Otros consejos para cuidar tu automóvil al cargar gasolina

Además de evitar llenar el tanque de más, estos hábitos pueden ayudar a mantener tu vehículo en buen estado:

No conduzcas con el tanque casi vacío de forma constante, ya que la bomba de combustible puede trabajar con mayor esfuerzo.

Revisa periódicamente que el tapón del tanque cierre correctamente.

Realiza los servicios de mantenimiento recomendados por el fabricante.

No te preocupes por elegir el flujo rápido de la bomba: en la mayoría de los vehículos modernos no representa un problema ni hace que recibas menos combustible por la espuma.

¿Vale la pena llenar el tanque “hasta el tope”?

Aunque parezca una forma de aprovechar mejor el dinero, seguir cargando gasolina después del corte automático puede resultar contraproducente.

Respetar el funcionamiento de la bomba, utilizar el combustible adecuado y mantener buenos hábitos de carga puede ayudar a prolongar la vida útil del sistema de combustible y evitar gastos innecesarios en reparaciones.

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