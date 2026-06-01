Golpe de calor ya deja 17 muertos en el país; ve síntomas y qué hacer

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17 muertos por golpe de calor en México. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades de Salud federales informaron hace poco que hasta ahora se han registrado 17 muertos por golpe de calor. Justo por esta razón, recuerdan cuáles son los síntomas de este padecimiento y cuáles son las recomendaciones que deben seguirse para evitarlo.

17 muertos en todo México por golpe de calor

La Secretaría de Salud federal, a través de su Informe Semanal Daños a la Salud por Temperaturas Naturales Extremas, dio a conocer que hasta el pasado 27 de mayo de 2026 se han registrado 17 muertos por golpe de calor, lo cual equivale a una letalidad del 2.57%.

Pero también las autoridades señalaron que hasta la semana epidemiológica número 20 se han reportado hasta 660 casos de este padecimiento relacionado con la temporada de calor.

¿En qué estados de México se han registrado las defunciones?

Según la Secretaría de Salud federal, los 17 muertos por golpe de calor se han registrado en los siguientes estados del país:

Chiapas: 3

Veracruz: 3

Baja California: 2

Campeche: 1

Guerrero: 1

Oaxaca: 1

Querétaro: 1

Quintana Roo: 1

San Luis Potosí: 1

Sonora: 1

Tabasco: 1

Tamaulipas: 1

La Secretaría de Salud federal asegura que el Servicio Meteorológico Nacional informa que en los siguientes días se mantendrán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Dolor de cabeza

Piel seca y caliente

Ausencia de sudor

Sed intensa

Respiración rápida

Sensación de falta de aire

Taquicardia y pulso acelerado

Mareos y confusión

Náuseas y vómitos

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenirlo?

Evitar realizar ejercicio o actividad intensa entre las 11:00 a 15:00 horas al aire libre

Permanecer en casa durante esas horas, sobre todo los grupos vulnerables

No realizar caminatas prolongadas

No exponerse al sol durante los días de más altas temperaturas

Beber líquidos abundantes

Vestir ropa ligera que permitan la transpiración

Aclimatarse gradualmente al calor

Consumir alimentos ligeros y frescos

No permanecer dentro de vehículos estacionados o cerrados

Descansar si se realizan actividades pesadas

Utilizar gorra, sombrero o sombrilla

¿Cuáles son las recomendaciones para tratarlo?

Recostar a la persona a la sombra y en una zona bien ventilada

Quitar o aflojar la ropa

Aplicar toallas, compresas o paños fríos sobre cuello, ingles, axilas y cabeza

Si la persona está consciente, darle de beber agua poco a poco

Llamar a los servicios de emergencia para su atención

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