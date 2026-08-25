Poner bicarbonato de sodio en los rieles de las ventanas una vez al mes: ¿para qué sirve?

GENERANDO AUDIO...

Bicarbonato de sodio en rieles de ventanas. Foto: Shutterstock

Los rieles de las ventanas son uno de esos lugares del hogar que suelen pasar desapercibidos durante la limpieza, por su forma estrecha, ahí pueden acumularse polvo, tierra, restos de suciedad y humedad.

Una forma sencilla de darles mantenimiento es utilizar bicarbonato de sodio, un producto que se encuentra en muchos hogares y que puede ayudar a desprender la suciedad.

La recomendación es realizar esta limpieza una vez al mes, aunque la frecuencia puede aumentar si los rieles están expuestos a mucho polvo o humedad.

¿Para qué sirve poner bicarbonato en los rieles de las ventanas?

El bicarbonato de sodio puede ayudar principalmente a desprender la suciedad acumulada en los pequeños canales de las ventanas.

El bicarbonato es un álcali suave y su acción ligeramente abrasiva permite remover suciedad porque sus cristales son más duros que la suciedad, pero más suaves que algunas superficies sensibles, de acuerdo con el American Cleaning Institute (ACI),

Además, el ACI señala que el bicarbonato, cuyo pH ronda el 9, puede ayudar a descomponer manchas relacionadas con alimentos y grasa debido a su naturaleza alcalina.

Por ello, su utilidad en los rieles está principalmente relacionada con aflojar y retirar residuos, especialmente cuando se combina con una limpieza mecánica mediante un cepillo pequeño.

También puede ayudar con los malos olores, el ACI reconoce que el bicarbonato tiene propiedades desodorizantes y puede absorber olores en determinadas situaciones.

¿Cómo limpiar los rieles con bicarbonato?

El procedimiento es sencillo y no requiere demasiados productos:

1. Retira primero el polvo y la suciedad suelta con una aspiradora pequeña, un cepillo o un paño seco.

2. Espolvorea una pequeña cantidad de bicarbonato sobre el riel.

3. Agrega unas gotas de agua hasta formar una pasta.

4. Déjala actuar durante unos minutos.

5. Frota suavemente con un cepillo pequeño o un cepillo de dientes que ya no utilices.

6. Retira los residuos con un paño húmedo.

7. Finalmente, seca muy bien el riel para evitar que quede humedad acumulada.

Este método es similar al recomendado por idealista/news para limpiar los rieles de las ventanas, donde también se propone formar una pasta de bicarbonato y agua, dejarla actuar entre cinco y 10 minutos, cepillar y posteriormente limpiar y secar.

¿Por qué funciona el bicarbonato?

La explicación está en sus propiedades químicas, el American Cleaning Institute describe al bicarbonato de sodio como un álcali suave utilizado en productos para limpiar superficies duras. También destaca su acción abrasiva suave, que permite ayudar a remover suciedad sin recurrir necesariamente a abrasivos más agresivos.

De hecho, el ACI contempla el uso de una pasta de bicarbonato y agua para determinadas superficies, siempre que se frote suavemente y se respeten las indicaciones de cuidado del material.

Por eso, en los rieles puede ser útil para aflojar residuos que quedan pegados en las esquinas y pequeñas ranuras, donde un paño por sí solo puede tener dificultades para llegar.

¿Cada cuánto se recomienda hacerlo?

Algunas publicaciones especializadas en vivienda y limpieza recomiendan realizar esta tarea una vez al mes para evitar que la suciedad se acumule y termine siendo más difícil de retirar.

No obstante, no significa que exista una regla universal de que los rieles deban limpiarse exactamente cada 30 días, la frecuencia depende de las condiciones de cada vivienda.

Si la ventana está expuesta a mucho polvo, tierra, humedad o lluvia, puede ser necesario limpiarla con mayor frecuencia.

Aunque el bicarbonato puede ayudar a limpiar y neutralizar olores, no debe presentarse como un producto especializado para eliminar moho o desinfectar los rieles. Para esos problemas, lo recomendable es utilizar un producto adecuado para la superficie y seguir las indicaciones del fabricante.

Un truco sencillo para una zona que suele olvidarse

Limpiar los rieles una vez al mes puede evitar que pequeñas cantidades de polvo, tierra y otros residuos terminen formando una capa difícil de retirar.

El bicarbonato puede ser una opción práctica para esta tarea gracias a su alcalinidad suave y acción abrasiva ligera, pero lo más importante es acompañarlo de una limpieza física y secar correctamente la superficie al terminar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.