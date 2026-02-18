Emily Cinnamon, hija del ‘Canelo’ Álvarez, deslumbra en el New York Fashion Week con espectacular vestido

GENERANDO AUDIO...

Con este vestido, Emily Cinnamon brilló en Nueva York | Foto: Getty Images

Emily Cinnamon Álvarez, hija del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez fue la encargada de cerrar la pasarela del diseñador mexicano Alonso Máximo durante el New York Fashion Week (NYFW) 2026, donde desfiló el vestido representativo de la colección “Morelia Eterna”.

Desde 2015, la primogénita de Álvarez comenzó su vida como modelo; por lo que su participación en uno de los eventos más importantes de la moda a nivel global, consolida su presencia dentro de una nueva generación de talento latino.

Con este vestido desfiló Emily Cinnamon Álvarez en el NYFW

Dentro del desfile, Emily portó el look final de la colección, una pieza de alta costura construida sobre una base blanca que simboliza pureza y permanencia, según su creador.

Imagen: Getty Images

El diseño integra elementos artesanales y simbólicos que convierten la prenda en una propuesta conceptual cargada de significado. Entre los símbolos que destacan en la confección se encuentran los siguientes, cada uno tiene su significado particular:

Calendario Azteca : tiempo eterno y los ciclos de la existencia

: tiempo eterno y los ciclos de la existencia Colibrí : el alma, el amor en movimiento y el retorno de la energía

: el alma, el amor en movimiento y el retorno de la energía Luna : guía silenciosa, intuición y luz en la oscuridad

: guía silenciosa, intuición y luz en la oscuridad Cactus : resiliencia y fortaleza ante la adversidad

: resiliencia y fortaleza ante la adversidad Iguana : adaptación, instinto y carácter

: adaptación, instinto y carácter Flores : la frágil belleza de la vida

: la frágil belleza de la vida Ajolote: transformación y eternidad

Fuente: Alonso Máximo Abel

Imagen: Getty Images

La colección “Morelia Eterna” nace de una inspiración personal del diseñador Alonso Máximo, quien dedicó la propuesta a su mascota schnauzer, Morelia. De acuerdo con lo compartido por el creador, la colección surge desde la memoria, el amor y la presencia que marcó su vida durante una década.

Cada color utilizado en la línea tiene un significado específico:

Amarillo como chispa de vida

Oro como lealtad y eternidad

Fucsia para el carácter

Rojo como amor profundo

Verde asociado al crecimiento

Negro como memoria y elegancia

Naranja como transformación.

El diseñador señaló que esta propuesta no fue creada únicamente para ser vista, sino para ser sentida, convirtiendo cada pieza en un homenaje simbólico donde la elegancia se entiende como algo que trasciende el tiempo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento