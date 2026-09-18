La moda estilo realeza regresa; así es la nueva tendencia en 2026

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Regresa la moda de la realeza. Foto: Reuters

La moda inspirada en la realeza y en la vestimenta de siglos pasados regresó a las pasarelas de Londres de la mano de Bora Aksu, quien presentó su colección Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Londres.

La propuesta, presentada este viernes 18 de septiembre, tomó como punto de partida a Mary Beale, una artista inglesa del siglo XVII que destacó por sus retratos de figuras influyentes de aquella época.

¿En qué se inspiró la colección de Bora Aksu?

Foto: Reuters

Aksu retomó elementos de la ropa masculina de aquella época y los combinó con detalles románticos, bordados y encajes para crear prendas con una apariencia delicada, pero al mismo tiempo estructurada.

En la pasarela aparecieron vestidos en tonos blancos, beige, rosa, rojo, azul y púrpura, además de piezas con velos, capuchas, faldas de malla y diferentes tipos de bordado.

El diseñador explicó que buscó combinar la estética de la vestimenta masculina de aquella época con la personalidad de Mary Beale.

“Estaba pensando que sería interesante traer estos elementos de ropa masculina del siglo XVII y luego mezclarlo con la personalidad de Mary Beale”, explicó Aksu.

Encaje y bordados hechos a mano desde Turquía

Foto: Reuters

Otro de los elementos centrales de la colección fueron los encajes y bordados hechos a mano en Gaziantep, Turquía, una artesanía que el diseñador incorporó a sus prendas después de visitar la región.

De acuerdo con Aksu, algunas de estas piezas requirieron entre seis y ocho meses de trabajo. Las artesanas participaron en diferentes etapas de elaboración, desde trabajar el hilo hasta realizar los nudos y las costuras.

Para el diseñador, el proceso representa una alternativa al modelo de moda rápida y busca que las prendas puedan conservarse durante generaciones.

“Quería crear algo completamente en contra de la moda rápida”, señaló Aksu, quien destacó el valor de elaborar piezas que puedan pasar de una generación a otra.

Una pasarela para mirar los detalles

La manera de presentar la colección también fue parte de la propuesta. Las modelos caminaron lentamente mientras sonaba una música intensa, pero pausada.

Aksu explicó que buscaba que el público tuviera tiempo para observar las texturas y los detalles de cada prenda, en lugar de verlas como piezas destinadas únicamente al consumo inmediato.

La colección Primavera/Verano 2027 de Bora Aksu recuperó así referencias de la moda del siglo XVII y las llevó a una pasarela contemporánea, con vestidos, velos, encajes y bordados realizados de manera artesanal.

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