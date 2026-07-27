Galilea Montijo sorprende con costoso vestido de luces LED en La Casa de los Famosos 2026

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La conductora deslumbró. FOTO: Eyepix Group | Getty Images

Galilea Montijo acaparó las miradas durante la gala de estreno de La Casa de los Famosos México (LCFM) 2026 al lucir un vestido de alta costura confeccionado con más de 65 mil microcristales y mil 200 filamentos de luz LED, una pieza que requirió seis meses de trabajo artesanal de acuerdo con la prensa local.

La conductora compartió en sus redes sociales un video del resultado final, publicación que sumó miles de reacciones en sus primeras horas y mostró el efecto luminoso del diseño en movimiento.

Así es el vestido que usó Galilea Montijo en la gala de La Casa de Los Famosos 2026

La pieza fue creada por la firma mexicana de alta costura Iann Dey, bajo la dirección de la diseñadora Jessica Marmolejo, quien tal como en temporadas pasadas del show, está a cargo nuevamente de los looks de la presentadora durante esta temporada del reality.

El vestido está elaborado sobre una base de malla negra con más de 65 mil microcristales, mientras que mil 200 filamentos LED fueron colocados de manera artesanal para crear un efecto que simula una segunda piel iluminada.

El diseño parte de un cuello alto del que nacen los filamentos luminosos y se extienden sobre hombros, torso, cintura y caderas con líneas curvas que realzan la silueta de Montijo. Además, incorpora una cola formada por fibras luminosas que se prolongan hasta el suelo, al igual que unas mangas abiertas que generan un efecto envolvente durante sus movimientos.

De acuerdo con los creadores, la inspiración del vestido fueron las redes neuronales, concepto que se refleja en el entramado de luces que recorre toda la prenda.

Los LED pueden proyectar distintos tonos, entre ellos dorado, plateado y azul, dependiendo de la programación y de la iluminación del escenario. En las imágenes promocionales predominó el brillo dorado, mientras que durante la transmisión televisiva el vestido adquirió reflejos plateados y rosados.

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