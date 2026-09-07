Cardi B sorprende al cantar “Costumbres”, tema de Juan Gabriel y popularizado por Rocío Dúrcal

GENERANDO AUDIO...

En la grabación aparece rodeada de personas cercanas a ella. Foto: AFP

Cardi B marcó tendencia en redes sociales tras aparecer en un par de videos en los que canta “Costumbres”, tema escrito por Juan Gabriel y popularizado por la cantante española Rocío Dúrcal.

Los videos fueron compartidos este domingo 6 de septiembre por su estilista, Luis Santana, a través de su cuenta de Instagram.

En los clips, la intérprete de “Bodak Yellow” aparece muy relajada, sentada sobre una silla, con los pies sobre una mesa y rodeada de personas cercanas, mientras interpreta el exitoso tema.

“¡Llamen a mi abuela!”, dijo la rapera con una sonrisa en el rostro en uno de los videos, que hasta el momento registra más de 50 mil “Me gusta” en la plataforma.

Cardi B y su relación con la cultura mexicana

El momento reabrió el diálogo sobre la relación de la artista afrolatina con la cultura mexicana.

En el pasado, Cardi B aclaró que, aunque creció en Nueva York escuchando a figuras como Ana Gabriel y Luis Miguel, su origen familiar es dominicano y trinitense.

La cantante ha defendido que su admiración por la música mexicana no debe confundirse con su nacionalidad.

La conversación tiene un antecedente en 2024, cuando hubo cierta polémica luego de que circulara una transmisión en vivo en la que algunas personas la llamaran mexicana, algo que ella rechazó.

En aquella ocasión, la artista señaló que le molestaba que las personas la etiquetaran como mexicana, aunque aclaró que su comentario no estaba dirigido contra el país, sino que buscaba que se respetara su origen.

Por ello, su interpretación de “Costumbres” volvió a generar comentarios entre quienes siguen de cerca su vínculo con la cultura latina.

“Costumbres”, un clásico de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal

“Costumbres” fue escrita y producida por Juan Gabriel y grabada por Rocío Dúrcal para el álbum “Canta a Juan Gabriel Volumen 6”, lanzado en 1984.

La canción formó parte de la colaboración entre ambos artistas, una de las asociaciones más reconocidas de la música en español.

Aunque el tema apareció originalmente en ese disco, posteriormente se convirtió en una de las interpretaciones más recordadas de la cantante española.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.