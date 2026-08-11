Poner una bolsa de plástico en la escoba antes de barrer: ¿para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo?

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El truco de la escoba con bolsa de plástico. Foto: Shutterstock

Poner una bolsa de plástico sobre las cerdas de la escoba antes de barrer es uno de los trucos caseros que prometen facilitar una de las tareas más comunes del hogar. Pero ¿para qué sirve realmente y qué pasa cuando se utiliza de esta manera?

La idea es sencilla, en lugar de utilizar la escoba directamente sobre el piso, se coloca una bolsa de plástico alrededor de las cerdas y se asegura para que permanezca en su sitio mientras se barre.

De acuerdo con el blog especializado en el hogar, “Better Homes & Gardens”, este método puede facilitar la limpieza del piso, especialmente cuando se trata de retirar cabellos y residuos que suelen quedarse atrapados entre las cerdas de la escoba.

La publicación incluyó este consejo entre sus recomendaciones para reutilizar las bolsas de plástico en el hogar.

¿Para qué sirve poner una bolsa de plástico en la escoba?

Uno de los principales objetivos del truco es evitar que los cabellos, pelusas y pequeños residuos queden atrapados directamente en las cerdas.

Según el blog, al cubrir la escoba con una bolsa de plástico se pueden recoger los residuos del piso y, al terminar, simplemente retirar la bolsa.

De esta manera, también se evita tener que sacar manualmente los cabellos que suelen enredarse en las cerdas.

El sitio especializado “Homemaking” también recomienda esta técnica y señala que la bolsa puede ayudar a recoger cabello, migajas y otros residuos pequeños.

Su propuesta consiste en colocar una bolsa sobre las cerdas, sujetarla al mango y barrer normalmente.

¿La bolsa de plástico atrae el polvo?

Cubrir la escoba con una bolsa de plástico puede generar un efecto de electricidad estática que ayudaría a atraer polvo, cabello de mascotas y partículas pequeñas.

El sitio incluso recomienda frotar ligeramente la bolsa contra la escoba antes de comenzar para aumentar esa carga estática.

El blog “Homemaking” plantea una explicación similar, el plástico puede acumular electricidad estática y, según el sitio, esta ayudaría a que el polvo y el cabello se adhieran a la bolsa en lugar de simplemente desplazarse por el piso.

¿Cómo poner la bolsa en la escoba?

El procedimiento es bastante sencillo:

Toma una bolsa de plástico limpia, de preferencia sin agujeros

Colócala sobre las cerdas de la escoba, procurando cubrirlas

Asegura la bolsa alrededor del mango para evitar que se desprenda mientras barres

Si quieres probar el efecto de la electricidad estática, frota ligeramente la bolsa contra las cerdas

Barre normalmente las zonas que quieras limpiar

Al terminar, retira la bolsa junto con los cabellos y residuos que haya recogido

Una de las ventajas que destacan estos sitios es precisamente que la limpieza posterior resulta más sencilla, en lugar de retirar los residuos atrapados en las cerdas, se quita la bolsa y se desecha o se reutiliza cuando sea posible.

¿Funciona mejor para cabello y pelo de mascotas?

El truco puede resultar especialmente práctico cuando el problema principal son cabellos, pelusas o pelo de mascotas, ya que estos residuos suelen quedarse enredados en las cerdas de una escoba.

Un truco sencillo, pero no un reemplazo para todos los métodos de limpieza

Aunque colocar una bolsa de plástico en la escoba puede ser una alternativa práctica para recoger determinados residuos, no significa que sustituya todos los métodos tradicionales de limpieza.

Su principal atractivo está en que permite reutilizar una bolsa que ya se tiene en casa y facilita la retirada de cabello, pelusa y pequeños residuos.

Por ello, más que considerarlo un método milagroso, se puede ver como un sencillo truco casero para hacer más fácil el barrido y evitar que el cabello y las pelusas se queden atrapados en la escoba.

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