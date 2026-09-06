AfD, partido de ultraderecha, busca una victoria histórica en elecciones regionales de Alemania

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Elecciones en Alemania: ultraderecha busca hacerse un sitio. Foto: AFP

El partido Alternativa para Alemania (AfD) lidera las elecciones de este domingo en Alta Sajonia, donde busca una victoria que podría marcar un paso inédito para la extrema derecha alemana desde 1945.

La formación obtiene hasta 41% de las preferencias en el último sondeo de la cadena pública ZDF, casi 20 puntos por encima de los conservadores de la CDU, encabezados a nivel regional por Sven Schulze.

Sin embargo, el AfD no tiene asegurada la mayoría absoluta en el Parlamento regional. El resultado dependerá también del número de partidos que logren superar el umbral electoral para obtener representación.

Los colegios electorales abrieron este domingo por la mañana en Alta Sajonia, una región de la antigua Alemania Oriental, para que alrededor de 1.7 millones de electores participen en los comicios.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 16:00 GMT. Las primeras estimaciones se esperan después del cierre de los centros de votación.

AfD encabeza las encuestas en Alta Sajonia

El AfD, liderado en la región por Ulrich Siegmund, de 35 años, podría obtener 41% de los votos, de acuerdo con el último sondeo de ZDF.

La cifra representaría casi el doble del resultado conseguido por la formación en las elecciones regionales de 2021.

Siegmund acudió a votar acompañado de su esposa, Julia, en una motocicleta Simson, modelo asociado con la antigua Alemania Oriental. La motocicleta estaba pintada de azul, color utilizado por el AfD.

El dirigente plantea endurecer la política migratoria y eliminar la obligación de asistir a la escuela. También propone modificar la programación de la asignatura de historia.

Siegmund ha señalado que los contenidos escolares están demasiado centrados en la responsabilidad de Alemania por los acontecimientos del III Reich.

El AfD también ha recurrido a la nostalgia por la extinta República Democrática Alemana (RDA), argumento con el que busca atraer a sectores que consideran que los habitantes del este reciben un trato menos favorable que los ciudadanos del oeste o los migrantes.

La RDA estuvo bajo influencia soviética y separada de Alemania Occidental por el Muro de Berlín hasta la reunificación alemana de 1990.

CDU busca conservar el gobierno regional

Los conservadores de la CDU, encabezados por Sven Schulze, obtendrían 23% de los votos, según las últimas encuestas.

Schulze, de 47 años y exministro de Economía, dirige actualmente la región.

Después de votar en la capital regional, el dirigente afirmó que corresponde a los ciudadanos participar en una elección democrática y señaló que esperaba una participación elevada.

El resto de las preferencias, según el último sondeo citado, se distribuyen de la siguiente manera:

Die Linke: 11.5%

SPD: 8.5%

Los Verdes: 6%

BSW: por debajo de 5%

Liberales: por debajo de 5%

El BSW, partido de izquierda prorruso, y los liberales no alcanzarían el 5% requerido para obtener representación en el Parlamento regional.

Partidos mantienen rechazo a gobernar con AfD

Los partidos políticos de Alta Sajonia han descartado hasta ahora formar un gobierno con el AfD, con excepción del BSW, cuyos integrantes mantienen posiciones divididas sobre una posible alianza.

Este rechazo podría permitir que la CDU conserve el gobierno regional si logra establecer acuerdos con otras fuerzas políticas después de las elecciones.

La posibilidad de mantener este llamado cordón sanitario contra el AfD también genera debate dentro de los sectores conservadores.

Algunas voces de la CDU han planteado adoptar una posición más pragmática frente al AfD, especialmente en las regiones donde la formación de extrema derecha registra un respaldo electoral elevado.

El debate ocurre mientras el gobierno federal encabezado por el canciller conservador Friedrich Merz enfrenta una caída en su popularidad.

Las elecciones de Alta Sajonia representan también una prueba para la coalición federal y para los partidos tradicionales ante el crecimiento electoral del AfD.

Protestas y operativo de seguridad en Magdeburgo

En Magdeburgo, capital regional, organizaciones como Greenpeace y la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) tenían previsto izar este domingo una bandera arcoíris.

La actividad ocurrió un día después de una manifestación contra el AfD que reunió a unas 8 mil personas, según la policía.

Las autoridades desplegaron refuerzos policiales durante el fin de semana ante el temor de enfrentamientos entre grupos de extrema derecha y extrema izquierda.

La vigilancia se mantuvo especialmente ante la posibilidad de incidentes posteriores al cierre de las urnas.

La elección se desarrolla además en un contexto de polarización política y preocupación entre parte de la población extranjera residente en la región.

Jutta Neumann, una jubilada de 84 años que anteriormente votaba por el SPD, explicó que decidió apoyar al AfD porque considera que la formación habla de paz mientras otros partidos hablan de rearme.

En contraste, Marek, un estudiante de 25 años que se opone al AfD, expresó su pesimismo sobre la posibilidad de que una coalición pueda resolver en cuatro años la frustración y los problemas que, según su percepción, existen entre la población.

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