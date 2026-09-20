Alemania vota en dos estados clave mientras crece la presión sobre Friedrich Merz

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Alemania vota estados clave este domingo. Foto: AFP

Las elecciones regionales en Alemania se celebran este domingo 20 de septiembre en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en unos comicios que colocan nuevamente bajo presión al canciller Friedrich Merz y a su partido, la CDU. La fecha de ambas votaciones está confirmada por la autoridad electoral federal alemana.

Casi cuatro millones de personas están convocadas a las urnas en ambos territorios. Las casillas cierran a las 18:00 horas locales y los resultados de las elecciones son seguidos también por su posible impacto en la política nacional.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la principal disputa se concentra entre el Partido Socialdemócrata (SPD), de la actual jefa de gobierno regional, Manuela Schwesig, y Alternativa para Alemania (AfD).

De acuerdo con el último Politbarómetro del ZDF, publicado el 18 de septiembre, el SPD registra 37% de intención de voto y la AfD 36%. La encuesta señala que la definición entre ambas fuerzas permanece abierta.

La CDU, el partido de Merz, aparece con una presencia menor en ese estado. Reuters reportó que el partido se ubica alrededor de 6% en las mediciones previas a la elección.

Elecciones en Berlín: CDU y Die Linke disputan el primer lugar

En Berlín, la competencia presenta un escenario diferente. La CDU y Die Linke, partido de izquierda, aparecen como las principales fuerzas en las encuestas previas a la votación.

El ZDF informó que ambas formaciones mantienen una disputa cerrada por el primer lugar en la elección para el Abgeordnetenhaus, el Parlamento de la ciudad-estado.

Uno de los principales temas de la campaña en Berlín es la vivienda, debido al incremento de las rentas y a la demanda de nuevos inmuebles. Reuters señaló que el problema habitacional ocupa un lugar central en los comicios de la capital alemana.

Die Linke ha planteado medidas relacionadas con el control de alquileres y la vivienda social, mientras que otras fuerzas han presentado propuestas diferentes para atender la falta de viviendas.

Friedrich Merz enfrenta presión dentro de la CDU

Los comicios regionales llegan después de un revés electoral para la CDU en Sajonia-Anhalt, donde la AfD obtuvo un resultado que incrementó la presión sobre el gobierno de Merz.

El canciller, que llegó al poder en mayo de 2025, enfrenta además dificultades para avanzar con sus reformas económicas y sociales dentro de la coalición que mantiene con el SPD.

Reuters reportó que Merz canceló su participación presencial en la Asamblea General de la ONU para atender la situación política interna y que la CDU convocó una reunión especial para analizar los resultados de las elecciones de este domingo.

Ocho jefes de gobierno estatales de la CDU respaldaron públicamente a Merz antes de los comicios y señalaron que Alemania necesita estabilidad política.

AfD registra crecimiento en Alemania

La AfD llega a las elecciones regionales con un mayor respaldo en distintas mediciones nacionales y con especial presencia en los estados del este de Alemania.

El partido consiguió un resultado destacado en las elecciones de Sajonia-Anhalt, celebradas dos semanas antes de los comicios de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, las mediciones del ZDF muestran que la AfD se encuentra prácticamente al mismo nivel que el SPD, con 36% y 37%, respectivamente.

Sin embargo, el resultado electoral y la composición del próximo gobierno dependerán de los votos obtenidos por cada partido y de las posibles alianzas posteriores.

La economía también marca la elección alemana

El gobierno de Friedrich Merz enfrenta además dificultades relacionadas con la economía alemana y el costo de la energía.

Entre los factores señalados por analistas citados en el material de origen están las consecuencias económicas de las guerras en Ucrania y Medio Oriente, así como el aumento de los precios de los combustibles.

Otro elemento señalado es la competencia industrial de China, uno de los principales mercados para las exportaciones alemanas.

La situación económica forma parte del contexto en el que se desarrollan las elecciones regionales de este domingo, mientras la CDU busca mantener su presencia política y la AfD continúa ampliando su respaldo electoral en distintos territorios de Alemania.

Los resultados de Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental serán conocidos durante la jornada electoral del 20 de septiembre, mientras los partidos analizan su impacto tanto en los gobiernos regionales como en la coalición federal encabezada por Merz.

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