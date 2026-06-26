Alto militar de EE. UU. llega a Venezuela para coordinar y supervisar tareas de rescate tras terremoto

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Militar llega a Venezuela tras terremoto. Foto: Comando Sur de Estados Unidos

El doble terremoto que golpeó a Venezuela el 24 de junio sigue provocando una movilización internacional de ayuda humanitaria. En este contexto, un alto mando del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Caracas para supervisar y coordinar las operaciones de apoyo tras el desastre que ha dejado al menos 235 personas fallecidas.

La presencia del mayor general de los Marines Kevin J. Jarrard fue confirmada por el ejército estadounidense, que señaló que el oficial está trabajando con socios locales para planificar y dirigir acciones de rescate, transporte y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.

Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de EE. UU. se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela. Esta noche recibimos en Caracas al Mayor General Jarrard, quien coordinará estos… pic.twitter.com/u7b7poZZfj — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 26, 2026

EE. UU. coordina ayuda humanitaria tras sismos en Venezuela

De acuerdo con el comunicado oficial, el Comando Sur de Estados Unidos operará en territorio venezolano tras una solicitud de apoyo realizada por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, luego de los terremotos registrados esta semana. El despliegue incluye aeronaves de ala fija y rotatoria para transporte especializado, evaluación de daños y distribución de insumos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informó previamente que se activó una movilización inmediata del Departamento de Guerra por instrucción del presidente Donald Trump, con el objetivo de apoyar las labores de emergencia en Venezuela.

RELEASE: SOUTHCOM Leadership Arrives in Venezuela to Coordinate Earthquake Relief Support



U.S. Marine Corps Maj. Gen. Kevin J. Jarrard arrived in Caracas, Venezuela, today, to oversee Department of War support to Venezuela earthquake relief efforts.



Maj. Gen. Jarrard is serving… pic.twitter.com/sCIhyuI63L — U.S. Southern Command (@Southcom) June 26, 2026

Llegan rescatistas de varios países a Venezuela

La operación internacional también incluye la llegada de equipos de rescate de otros países. Autoridades venezolanas informaron el arribo de 188 rescatistas de El Salvador, además de brigadas de México que ya participan en labores de búsqueda.

A estas acciones se suman equipos provenientes de Chile, reportados por la cadena TeleSUR, así como 80 rescatistas de Suiza que llegaron con 18 toneladas de insumos al aeropuerto militar de Aragua, según el canal estatal VTV.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal es reforzar la búsqueda de sobrevivientes, atender hospitales colapsados y acelerar la distribución de ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por el sismo.

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